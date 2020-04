Spesa on line: dal vino al cibo per animali, ecco le migliori offerte

Fare la spesa on line, prenotare prodotti alimentari e non solo, semplicemente con un click, per poi ricevere il tutto direttamente a casa. Sono le nuove abitudini che l'emergenza Coronavirus ha fatto entrare nella nostra quotidianità. Se prima a gestire lo shopping online erano, principalmente, aziende specializzate in e-commerce, oggi tutti - anche i produttori locali - si stanno convertendo al delivery.

Ristoranti, bar, alimentari. Ma anche cartolerie, vivai, negozi di elettronica e di animali hanno attivato l'opzione "spesa online" con consegna a domicilio. Un sistema comodo e sicuro per l'acquirente, utile al venditore per continuare, anche se con ritmi e modalità diverse, nella propria attività.

Una buona bottiglia di vino a domicilio: le migliori offerte

Per spezzare la routine, in queste lunghe giornate di lockdown, può essere un piacere preparare un buon pranzo, una buona cena, abbinando un'ottima bottiglia di vino. Oppure che ne dite di "pizza e birra"? Sì, ma con una buona birra artigianale? Le offerte per acquistare prodotti beverage di qualità online non mancano.

"Terre di Gratia", ad esempio, propone 6 Bottiglie Di Don Sasà Grillo Sicilia DOC BIO 2018 o 6 Bottiglie Di Nerosirà Syrah 70%/Nero D'Avola 30% Sicilia DOC BIO 2018 a Prezzi Scontati. "Tenuta Macconi" propone 6 Bottiglie di vino biologico: 2 Nero D'Avola, 2 Don Vicè, 2 Rosso Dirillo a prezzi scontati con spedizione gratuita in tutta Italia.

Per chi desidera una buona birra, invece, Birrificio23 propone un box degustazione di 6 bottiglie di birra artigianale a prezzi scontati. IPA, Golden Ale, Kolsch, Stout: la scelta è davvero vasta.

Capsule e cialde di caffè compatibili: le migliori offerte

Bisogno di acquistare online capsule e cialde di caffè compatibili con diverse macchinette? L'Emporio del caffè propone cialde e capsule compatibili Nespresso, A Modo Mio e Dolce Gusto, Bialetti scontate del 40%. Spese di spedizioni comprese per acquisti in tutta Italia.

Cibo per cani a prezzi scontati

Un vasto assortimento di cibo per il tuo animale domestico preferito, con grandi marchi, prodotti di qualità inseriti nel box senza dover uscire di casa. E' l'offerta di Tomaino Store. Il box comprende tanti prodotti Monge.

