Servizio Civile: 1298 volontari per le zone terremotate

Mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale: è questo uno degli scopi del Servizio Nazionale Civile che, istituito con la legge del 6 marzo 2001, opera nel rispetto dei principi della solidarietà, della partecipazione, dell’inclusione e dell’ utilità sociale nei servizi resi, anche a vantaggio di un potenziamento dell’occupazione giovanile.

Un modo dunque per rendersi utili, fare esperienza ed acquisire strumenti di conoscenza nell'ambito del progetto scelto. E quest'anno i giovani tra i 18 e i 28 anni potranno scegliere di lavorare nelle zone terremotate del Centro Italia.

Il Servizio Civile Nazionale ha infatti emanato un bando per la ricerca di 1298 volontari da impiegare nelle regioni colpite dal sisma ossia Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria.

I ragazzi, maggiorenni ma rigorosamente under28, saranno impegnati in progetti, da valutare e scegliere dall'apposto portale web, della durata di un anno, a fronte di un rimborso mensile di 433 euro circa. 279 i posti da volontario disponibili nella Regione Lazio (63 nella Regione Abruzzo, 616 nella Regione Marche e 240 in Umbria).

Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto di Servizio Civile Nazionale a cui si vuole partecipare. Per consultare l'elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore diricerca "Scegli il tuo progetto", che si trova nella sezione “Progetti” del sito del Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale. Cliccando soltanto il tasto "cerca" (senza effettuare, quindi, una scelta negli altri campi proposti) si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto si dovranno selezionare i valori delle voci che interessano.

Dopo aver individuato il progetto d’interesse, consultando la home page del sito dell’ente, sarà possibile trovare la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, ovvero l’intero elaborato progettuale, le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda. Da li si accederà alle selezioni.

Le domande di ammissione per divenire uno dei 1298 volontari nelle zone terremotate del Centro Italia vanno presentate entro le ore 14:00 del 15 maggio 2017.