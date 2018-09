Servizio Civile con la Croce Rossa: entra a far parte di “Un’Italia che aiuta”

La Croce Rossa Italiana, da sempre attenta e vicina ai giovani e alle loro esigenze, ha attivato 84 progetti in tutta Italia e uno a Panama City per un totale di oltre mille posti disponibili https://www.cri.it/bando-ordinario-2018-2019-servizio-civile-croce-rossa

A Roma, nell’ambito di “Un’Italia che aiuta”, il Comitato Nazionale inserirà per un anno 50 volontari tra i 18 e i 28 anni nelle aree strategiche dell’Associazione come Emergenze, Salute e Formazione. Inoltre i giovani potranno conoscere il mondo della Cooperazione Internazionale affiancando, tra le varie attività, i Desk Officers e i responsabili d’Area nella logistica per missioni in Italia e all’estero e realizzazione di eventi internazionali. Essere impiegati nell’Ufficio Comunicazione supportando le attività di comunicazione istituzionale e non, sia interna che esterna (tv, giornali, radio, siti web e social network) per diffondere notizie legate all’attività dell’Associazione e promuovere positivamente l’immagine della Croce Rossa. Entrare a far parte dell’area Diplomazia Umanitaria aiutando nella ricerca e stesura di position papers in tema di protezione e riduzione delle vulnerabilità e realizzazione, per esempio, delle Campagne per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, Programma Health Care in Danger e proibizione ed eliminazione delle armi nucleari. E ancora posti disponibili nell’Area Sociale dove i volontari supporteranno le attività per le fasce più vulnerabili della popolazione, in quella Giovani e Volontariato, Goverance Support, Ufficio Legale e Risorse Umane.

Possono presentare domanda tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni entro le ore 18:00 del 28 Settembre 2018 per la consegna a mano e le 23:59 per la consegna via PEC e via raccomandata A/R (per quest’ultima conta la data di invio) https://www.cri.it/servizio-civile-croce-rossa-requisiti-partecipazione. È previsto un impegno settimanale di 30 ore articolate su 6 giorni e un rimborso spese mensile di 433,80 euro.

Il Progetto “Un’Italia che Aiuta” partirà tra dicembre 2018 e gennaio 2019 e durerà un anno.

Per maggiori informazioni: www.cri.it/serviziocivile E-mail: servizio.civile@cri.it Telefono: 06 55100 563/628