Sentiero dei Sapori presso Carrefour Market di Casal Palocco

Venerdì 26 luglio vi aspettiamo tutti al Carrefour Market di Casal Palocco in Via Prassilla angolo Via Apelle per celebrare la 57^ edizione del Sentiero dei Sapori e vivere una giornata all’insegna delle migliori eccellenze gastronomiche locali