Netflix sceglie Roma: la sede in un villino storico a due passi da via Veneto

Non più solo voci ed ipotesi e una presenza in città legata allo sponsor di Spelacchio: Netflix sceglie Roma per l’apertura della sua prima sede in Italia. Il colosso dello streaming arriva nel cuore della Capitale: gli uffici sorgeranno nel prestigioso quartiere Ludovisi.

La sede di Netflix a Roma

Una scelta, quella di aprire una sede Netflix a Roma, che il fondatore Reed Hastings aveva già annunciato qualche mese fa durante la presentazione dei prodotti per la nuova stagione. Ora Neflix a Roma ha anche un indirizzo. A quanto riporta il Corriere della Sera, la sede di Netflix a Roma sarà nel villino Rattazzi di via Boncompagni. Un edificio storico, costruito intorno al 1900, su progetto dell'architetto Giulio Podesti, per la famiglia Rattazzi: quella di Urbano, terzo presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia.

La sede in un villino storico

Tre piani a due passi da via Veneto, la strada della Dolce Vita e dell’ambasciata degli Stati Uniti. E’ qui che il team italiano, sino ad oggi in attività ad Amsterdam, avrà la propria sede. La trattativa per gli uffici di Netflix a Roma è ancora in corso: nel villino Rattazzi dovrebbero arrivare una trentina di dipendenti dei settori di marketing, pubbliche relazioni e nuove produzioni.