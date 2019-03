Serrande abbassate per Burberry a Fiumicino, scioperano le commesse: "Respingiamo licenziamenti"

Serrande abbassate per le boutique di Burberry dell'aeroporto di Fiumicino dove le commesse, raggiunte nei giorni scorsi dalle lettere di licenziamento, stanno scioperando.

Scioperano le commesse di Burberry

Sulle venti dipendenti di Fiumicino, tra gli store al Terminal 1 e al T3, sono nove quelle che, in base alla scelta di Burberry, dovranno lasciare il posto di lavoro: il T1 sarà infatti presto sottoposto a lavori di ristrutturazione e in quell'occasione la boutique cesserà la propria attività mandando di fatto a casa le lavoratrici.

Un destino al quale le commesse di Burberry non si arrendono: sostenute dai colleghi di tutto il distretto di Roma, passeranno la mattinata in assemblea aperta al Terminal 3.

Quello di Burberry è "un vero e proprio attacco alle donne e alle lavoratrici che rispondono compatte" - ha commentato Francesco Iacovone, del Cobas nazionale. "Burberry fa largo uso di lavoratrici precarie e ha lo spazio per reintegrare 9 unità nei tanti punti vendita della Capitale".

La richiesta del sindacato: "Ricollocare le dipendenti"

Già perchè la richiesta del sindacato e delle lavoratrici è quella della ricollocazione delle nove licenziate negli altri store di Burberry a Roma. Da qui la giornata di mobilitazione: nei Burberry del Leonardo Da Vinci, fin dal turno delle 6 del mattino, braccia incrociate.

Lavoratori in assemblea all'interno dell'Aeroporto di Fiumicino, "un grande centro commerciale che accoglie i passeggeri e li intrattiene nello shopping e nella ristorazione, ma che - sostiene Iacovone - continua a mietere crisi aziendali e licenziamenti collettivi. All'assemblea parteciperà l'Assessore alle politiche Sociali del Comune di Fiumicino, a testimoniare che questa vertenza assume un valore simbolico per la Città aeroportuale".



"Questo è soltanto l'inizio" - promettono i Cobas. "Non ci fermeremo fino a quando Burberry non farà rientrare questi licenziamenti e aprirà un tavolo di confronto con l'obiettivo di ricollocare il personale nel perimetro aziendale".