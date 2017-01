Saldi, Befana di shopping per i romani: al via oggi le sei settimane di sconti invernali

1 / 2

E' caccia "all'occasione" nei negozi e centri commerciali della Capitale. Partono oggi, primo giorno feriale che precede l'Epifania, le sei settimane di saldi invernali. E sarà corsa all'acquisto, o almeno così sperano i negozianti, per tutto il weekend lungo alle porte, con gli esercizi commerciali che resteranno aperti anche per il 6 gennaio.

Secondo le previsioni del Codacons però "i saldi saranno un flop". L’associazione dei consumatori, a livello nazionale, ha stimato vendite al ribasso con un giro d’affari in calo del 5%. L’appuntamento, atteso dai commercianti per incrementare le vendite, a picco nei piccoli negozi, rischia dunque di trasfomarsi in un flop.

Per il Codacons infatti gli sconti di fine stagione hanno oramai da tempo perso appeal tra i consumatori. "E non solo per gli effetti della crisi economica che negli anni ha impoverito le famiglie. L’eccessiva vicinanza al periodo natalizio ma soprattutto l’avvento del commercio online e le numerose promozioni speciali che i negozi realizzano tutto l’anno, li hanno resi obsoleti e superati. Tutti questi fattori permettono infatti alle famiglie di acquistare a prezzi scontati anche al di fuori del periodo ufficiale di saldi".

Resta comunque un appuntamento atteso dai romani, pronti già da questa mattina allo shopping di fine feste. Occhio però alle truffe. Di seguito il vademecum di Adusbef e Federconsumatori con i consigli per gli acquisti.

