Saldi invernali: a Roma e nel Lazio si parte il 5 gennaio

Come da tradizione, terminate le festività natalizie, partono i saldi invernali. A Roma e nel Lazio i ribassi sugli articoli partiranno il 5 gennaio. E l'offerta, come in ogni grande città, non manca. Approfittando degli sconti è d'obbligo una passeggiata nel centro storico per le vie dello shopping, da via del Corso a dei Condotti a via del Babuino, alla galleria Alberto Sordi, o in zona Vaticano, da via Cola di Rienzo a via Ottaviano a via Candia. Fuori dal centro invece abbiamo i grandi centri commerciali.

Secondo le previsioni di Adoc, associazione dei consumatori, le famiglie non impegneranno più di 250 euro a nucleo, pari a circa 10 per cento del reddito mensile disponibile. E almeno un acquisto su tre verrà effettuato online.

"La spesa delle famiglie per i saldi non supererà i 250 euro, secondo le nostre previsioni – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc – purtroppo la combinazione tra redditi bassi e spese primarie e irrinunciabili elevate, come quelle sostenute per alimentazione, casa, trasporti e tasse, non permette alle famiglie italiane di destinare grosse cifre alle spese extra come i saldi. Anche perché i saldi arrivano, come sempre, dopo le festività natalizie, una circostanza che limita ulteriormente la corsa agli acquisti, almeno nel periodo iniziale. Gli acquisti più ingenti si concentreranno infatti nel periodo finale, quando gli sconti arriveranno fino al 50-60%. E’ importante rilevare che, almeno secondo le nostre stime, circa il 30% dei consumatori effettuerà acquisti a saldo online".

"Un dato che non sorprende, vista la crescita esponenziale dell’e-commerce - prosegue Tascini - che, ricordiamo, è un settore che riesce a fare affari tutto l’anno rispetto ai negozi fisici, dato che sul web è sempre possibile approfittare di sconti e offerte, in media del 10-15%. E che già a novembre ha approfittato del Black Friday. Questo è uno dei motivi per cui la spesa per i saldi è sempre più contenuta: i consumatori preferiscono diluire la spesa per il vestiario durante l’anno, piuttosto che concentrarla in un determinato periodo. Crediamo sia opportuno che anche i negozi fisici possano adottare questa soluzione, offrirebbe un vantaggio sia per i consumatori che per i commercianti".