Saldi estivi al via a Roma e nel Lazio: ecco quando si parte

La giunta regionale ha deliberato oggi l'avvio dei saldi estivi nel Lazio per sabato 1 agosto. Una novità quest'anno dettata dall'emergenza coronavirus.

La data è stata infatti posticipata di un mese in via del tutto eccezionale rispetto a quanto previsto dalla normativa, per consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono l'inizio dei saldi estivi, venendo così incontro alle esigenze dei commercianti.

Il provvedimento era stato votato all’unanimità dal consiglio regionale per favorire la ripresa degli acquisti e sostenere il settore del commercio dopo la crisi causata dal Covid-19. La durata dei saldi estivi sarà di sei settimane.