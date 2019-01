Saldi a Roma: sabato 5 gennaio il via tra regole anti truffe e la concorrenza del web

Parte anche quest'anno sotto l'Epifania la stagione dei saldi invernali. Da domani, sabato 5 gennaio, nel Lazio i negozi effettueranno sconti in media del 30%, con punte già del 50, sulla merce in vendita.

Secondo le rilevazioni dell'Onf - Osservatorio Nazionale Federconsumatori, gli acquisti verranno effettuati dal 41% delle famiglie (pari circa a 10 milioni di famiglie) e l'andamento delle vendite è pressoché stabile: l'aumento rispetto allo scorso anno è dello 0,2%, per una spesa media di 181,56 euro per ogni famiglia.

Cosa acquisteranno gli avventori dello shopping low cost? Stando all'indagine realizzata da Confcommercio Imprese per l'Italia in collaborazione con Format Research, prevalentemente capi di abbigliamento il 95,7%, calzature l'80,3%, accessori (sciarpe e guanti) per il 34% e biancheria intima 28,7%. In tutto questo restano i forti timori dei commercianti per la concorrenza del web. Non mancheranno infatti gli acquirenti che al caos del centro città preferiranno comprare articoli direttamente dal divano di casa. E il 48,6% delle imprese del commercio ha espresso preoccupazione.

Gli italiani comunque continuano a dare sempre più importanza alla "qualità", sebbene il fattore prezzo influisca

comunque sull'acquisto di un determinato prodotto. In aumento la percentuale di chi attende il periodo dei saldi per acquistare i prodotti griffati/di marca (22,3% rispetto al 19,7% registrato in occasione dei saldi di gennaio 2018). Aumenta lievemente il senso di tutela nell'acquisto dei prodotti a saldo (68,2% dei rispondenti si sentono molto o abbastanza tutelati contro il 67,1% del 2018).