Ecco il Salario Center: a Roma nord un nuovo centro commerciale

Roma ha un nuovo centro commerciale: è il Salario Center. Il centro commerciale di via Salaria 665 è stato inaugurato oggi 12 settembre. Due piani con un ampio parcheggio esterno: il Salario Center, ben visibile con tutte le sue insegne da via del Foro Italico, sorge proprio alle spalle del fiume Aniene, ai piedi di Prati Fiscali e a poca distanza da Prato della Signora.

Salario Center: il nuovo centro commerciale di Roma Nord

Salario Center, così si legge nella descrizione del nuovo centro commerciale di Roma Nord, “è uno spazio commerciale progettato come un openspace che permette di vivere un’esperienza nuova, dove la sostenibilità e i servizi offerti, rappresentano le parole chiave per uno shopping all’insegna del relax e della qualità della vita. Uno spazio che punta a diventare un luogo in cui stare bene in armonia con la natura. Una grande rivoluzione/evoluzione interpretata come la strada verso una vita migliore, più sana e creativa, in grado di creare ed esaltare il proprio tempo libero”.

I negozi del Salario Center

Dall’abbigliamento agli accessori sportivi, fino all’elettronica, ma anche arredamento e ristorazione. Tra i negozi del Salario Center ci sono Cisalfa, Oviesse, Scarpe e Scarpe poi Euronics, Leroy Merlin e Maison du Monde. Inglobato nel Salario Center anche l'autosalone del Gruppo Rosati e il Progetto Mobilità. Per chi tra un acquisto e l’altro vuole mangiare qualcosa ecco Alice Pizza, Junsei Sushi Bar e Roadhouse.

Salario Center: orari apertura

Salario Center sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 21, la ristorazione fino alle 22. Leroy Merlin e il bar apriranno invece alle 8. Tra i servizi del Salario Center a disposizione della clientela: wifi, fasciatoio e area bimbi.

Il nuovo centro commerciale di Roma Nord, a otto chilometri dal colosso di Porta di Roma e a meno di sette da quello in parte dismesso di Euclide, è realtà.