Ryanair lancia voli a 9,99 euro e taglia del 10% tratte da Fiumicino e Ciampino

Ryanair ha lanciato oggi la sua programmazione per l’inverno 2017/2018 da Roma, con 47 rotte in totale dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino, che permetteranno di trasportare 8,3milioni di passeggeri da/per Roma nel 2017, con una diminuzione del 10% di traffico rispetto allo scorso inverno.

La programmazione invernale 2017/2018 di Ryanair da Roma offrirà da Ciampino 2 nuove rotte a Comiso (4 a settimana) e Trieste (4 a settimana) e voli extra per Porto (3 a settimana) mentre da Fiumicino 12 rotte in totale incluse: Barcellona (3 al giorno), Catania (6 al giorno), Palermo (5 al giorno) e Siviglia (giornaliero).

Michael O'Leary, Chief Executive Officer di Ryanair ha commentato: "Mentre Ryanair continuerà a crescere in Europa e in Italia, dove aggiungeremo ulteriori 10 aeromobili basati, ridurremo del 10% la nostra capacità su Roma a seguito della decisione di Aeroporti di Roma di aumentare i costi aeroportuali. In un momento in cui il turismo sta aumentando in tutto il Mediterraneo, Roma perderà un’occasione d’oro mostrandosi costosa e non competitiva".

"Stiamo registrando un record di prenotazioni dei voli estivi da parte di clienti e turisti italiani grazie alla diminuzione delle tariffe. Non c’è mai stato un momento più favorevole per prenotare un volo Ryanair a basse tariffe e invitiamo tutti i clienti a prenotare le proprie vacanze oggi stesso. - ha concluso O'Leary - Per celebrare il lancio della nostra programmazione per l’inverno 2017/2018 da Roma, stiamo mettendo in vendita postia partire da soli € 9,99, disponibili sul network europeo per l’acquisto fino alla mezzanotte di lunedì (13 febbraio). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba velocemente, invitiamo i clienti ad accedere subito al sito www.ryanair.com per evitare di perderli".