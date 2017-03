Biglietti Ryanair a 5 euro anche da Fiumicino: tutte le informazioni

Biglietti per voli Ryanair a 5 euro. È l’ultima offerta della compagnia low cost irlandese, che ha lanciato la sua campagna “Follie infrasettimanali”.

I biglietti vanno acquistati entro le 19 di mercoledì 22 marzo per voli tra aprile e maggio.

L’offerta coinvolge anche l'aeroporto di Fiumicino. I biglietti per i voli Ryanair a 5 euro comprendono una serie di destinazioni rintracciabili a questo link (in continuo aggiornamento). VOLI RYANAIR IN OFFERTA

