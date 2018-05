Cartelle da rottamare, Lazio in cima alla classifica: a Roma 130 mila richieste

Con oltre 176 mila domande il Lazio è la prima regione in Italia per numero di richieste di rottamazione delle cartelle. Roma è invece in testa tra le aree metropolitane. Lo riferisce l'Agenzia delle entrate con una nota relativa alla definizione agevolata prevista dal decreto legge 148/2017.

Come spiega l'Agenzia delle entrate, i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata, come previsto dalla legge, pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Il Lazio con un totale di circa 176 mila è la regione col maggior numero di richieste di "rottamazione", seguita da Campania (circa 120 mila) e dalla Lombardia (circa 113 mila). Nel Lazio dopo la Capitale (circa 132 mila) si posiziona Latina (circa 17 mila domande), seguita da Frosinone (poco più di 14 mila), Viterbo (circa 7 mila) e, infine, Rieti con circa 5.300 richieste presentate.

