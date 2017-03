Romenglish: cosa succede se si mescola il romano e l’inglese

In un’epoca come la nostra la globalizzazione determina il mescolarsi di culture diverse e anche il linguaggio comune diviene oggetto di contaminazioni. La musica e la pubblicità contribuiscono non poco alla diffusione di termini e vocaboli stranieri, di solito quelli di uso più comune e gergale. Nei luoghi turistici, inoltre, accade frequentemente che una parola importata arrivi a piegare la fraseologia dialettica e ad entrare nel parlato comune. Ma quello che vi raccontiamo qui è invece un tentativo scherzoso e ironico di pensare a cosa succede se tentiamo di tradurre in modo letterale i più comuni modi di dire romani, in certi casi immaginando una conversazione con qualcuno che non padroneggi molto bene l’inglese.

A questo proposito facciamo l’esempio di un turista inglese che arriva all’aeroporto di Roma. Costui sicuramente si trova facilitato con la exit, i touch screen e i ticket, ma nel momento in cui entra in contatto verbale con il qualcuno del luogo è probabile che inizino i problemi. Infatti immaginiamo scherzosamente quello che potrebbe capitare al viaggiatore quando, chiedendo un’indicazione per muoversi nella capitale, gli viene risposto attaccate ar tram. Nel caso in cui il viaggiatore straniero insistesse nel chiedere una traduzione, il romano volenteroso potrebbe tentare con un nonsense come “Attach to the tram”. Il consiglio che possiamo dare all’uomo italiano è di iscriversi a un buon corso di inglese a Roma.

Andando avanti il turista entra nella metropolitana obliterando il suo ticket, segue le indicazioni sui display in alto, ma c’è la calca nell’ora di punta ed è costretto a sentire anche l’accento più zozzo, così può imparare frasi leggendarie come nun t’allargà e oggi nun è aria, che tradotti letteralmente risultano “don’t extend yourself” e “today it’s not air”.

Mettiamo poi il caso che il turista, a sera inoltrata, sia preso dalla fame e si addentri nella trattoria di un certo buzzicone, c’è un po’ di brusio dentro e l’ospite senza farci troppo caso comincia a sfogliare il menù, traducendo i nomi delle pietanze prima di scegliere cosa ordinare, però gli resta

seriamente il dubbio su che cosa sono i saltimbocca alla romana. Chiede al cameriere una spiegazione del piatto e lui, con un po’ de core ed un livello di inglese scarso, gli risponde “roman jump in mouth”. Insomma, prima di essere giunto a metà del suo viaggio il turista avrà ormai sicuramente capito che a Roma, per chi non conosce un minimo le espressioni dialettali: nun c’è trippa per gatti (“There’s no tripe for cats”).

A questo punto al turista che voleva solo ammirare la storia della Roma antica, vedere il Culiseo coi fori imperiali e altre opere storiche possiamo solo augurare che Dio t’assista, ma non nel senso tradotto erroneamente e con ironia in “which God taxi driver”.

Giusto per essere chiari, mescolare l’inglese al romano nun ze può fa.

Si ringraziano gli insegnanti di inglese di Wall Street English Roma Eur per la segnalazione di questi strafalcioni che, anche se sembra strano, sono tratti da storie vere di stranieri in Italia.

