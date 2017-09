Da Roma a Singapore con quattro voli a settimana: a Fiumicino arriva il nuovo aereo A350

L'aeroporto di Fiumicino si arricchisce, da questa mattina, del nuovo collegamento Roma-Singapore operato sul nuovo aereo A350, il più moderno modello di aeromobile oggi sul mercato. Singapore Airlines con il volo odierno rilancia la decisione di aumentare a quattro, già dal luglio scorso, i collegamenti diretti settimanali tra la Capitale d'Italia e la città Stato del Sud-Est asiatico.

Il battesimo dell'aria è avvenuto questa mattina alla presenza di Marco Gobbi, responsabile sviluppo lungo raggio di Adr, e Subhas Menon, vicepresidente regionale per l'Europa della Singapore Airlines, poco prima dell'imbarco dei primi passeggeri. I collegamenti saranno previsti il lunedì, il martedì, il venerdì e la domenica. A bordo del nuovo aereo i passeggeri potranno scegliere fra tre classi: business class con 42 poltrone, la nuova Premium Economy Class con 24 poltrone, e l'economy per 187 poltrone. In totale 253 passeggeri.

"L'inaugurazione del nuovo A350 della Singapore Airlines - ha detto Gobbi - rappresenta una giornata importante perchè conferma lo storico legame tra Roma e Singapore. Si tratta di un collegamento importante anche come proseguio verso altri Paesi dell'Asia e dell'Oceania. Singapore torna ad investire su Fiumicino e sull'Italia avendo aumentato a luglio la frequenza a 4 voli a settimana e da settembre con l'introduzione del nuovo aereo A350. Un'offerta in aumento con il top della gamma. Ci fa piacere che questo aereo sia presente solo a Fiumicino. Il traffico tra Roma e Singapore conta 175.000 passeggeri all'anno che saranno incrementati con questi nuovi investimenti".

"Siamo presenti a Roma con i nostri voli ininterrottamente da 46 anni e oggi festeggiamo un traguardo importante - ha poi commentato Menon - I prodotti presenti sul nostro aeromobile A350 hanno riscontrato il favore del pubblico e sono sicuro che anche i passeggeri di Roma e di tutta Italia li apprezzeranno. Una cabina di business class più ampia, insieme all'introduzione della premium economy su questa rotta, ampliano l'offerta nei confronti della nostra clientela più esigente".

Il volo parte da Roma alle 12.00 e atterra alle 6.00 della mattina successiva a Singapore. La tratta di ritorno sarà effettuata gli stessi giorni con decollo dall'aeroporto Changi di Singapore all'1.30 del mattino con atterraggio alle 8.05 a Roma.