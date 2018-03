Riapre lo store Zuiki al centro commerciale Euroma2

Completamente rinnovato negli spazi e nel concept: lo store Zuiki di Roma, presso il Centro Commerciale Euroma 2, riapre le porte al vasto pubblico sabato 3 marzo.

Il punto vendita, con una superficie di 325 metri quadri, segue il nuovo layout ZUIKI, che rispecchia in toto lo stile del marchio ed in modo glamour e sofisticato si fa portavoce del suo mood giovane e pop, attraverso spazi comodi, accoglienti e luminosi, per consentire una maggiore libertà di movimento, un maggiore assortimento nell’esposizione ed una migliore e più funzionale selezione dei capi.

Zuiki punta quindi ancora alla Capitale, che è “tappa fissa” per i più importanti progetti del brand sul piano dell’espansione. 10 sono gli store tra Roma e provincia, ma il forte piano di sviluppo di ZUIKI non si ferma. A brevissimo infatti ci sarà anche il lancio del progetto “Travel Retail”, con l’apertura di nuovi stores in alcune stazioni italiane e la prima coinvolta sarà proprio la Tiburtina di Roma. Il nuovo progetto rappresenta il coronamento di un piano biennale che entro il 2018 vedrà un totale di 35 nuovi punti vendita e la riqualificazione di altri 60 store.

Presente in negozio la collezione P/E 2018 Donna, con look sempre freschi ed attuali, che mixano colori tenui e vitaminici, stili diversi e stampe floreali e geometriche, perfetti per ogni occasione.