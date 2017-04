Nasce Roma Free Lounge: nel cuore dell'Urbe uno spazio per l'accoglienza dei turisti

Uno spazio multifunzionale dedicato ai viaggiatori nel cuore di Roma. E' Roma Free Lounge a piazza d'Aracoeli, a pochi passi dal Campidoglio e da Piazza Venezia. A inaugurarlo è stato l’assessore allo Sviluppo economico, lavoro e turismo di Roma Capitale, Adriano Meloni, che ha sottolineato: "Questo spazio è in linea con le due priorità individuate dall’amministrazione capitolina per il turismo ricettivo, vale a dire l’accoglienza e la promozione della città. Assicurare ai nostri ospiti un luogo dove riposarsi, informarsi e muoversi in libertà nella Capitale, è sicuramente un asset per il nostro incoming".

Rome Free Lounge, situata all'interno di un edificio del '500, è dotata di eleganti interni rifiniti con marmo di Carrara e comode poltrone. Si tratta di uno spazio che intende diventare il punto di riferimento e info point e sosta per tutti i viaggiatori della Capitale. All’interno il WIFI è gratuito: dispone di una ampia zona relax con comode poltrone, toilette, servizi di ristoro automatici, deposito bagagli e servizio protezione bagagli con nastro.

L'accesso alla Lounge è gratuito e da qui si possono prenotare e acquistare un'ampia serie di servizi: visite guidate con guide multilingue, walking tour, noleggio bici e scooter, prenotazioni hotel, appartamenti e alloggi a Roma, biglietti per bus turistici, biglietti musei e attrazioni, servizi di trasferimento come l'auto privata o mini bus in condivisione per raggiungere gli aeroporti, il porto di Civitavecchia o la stazione ferroviaria, transfer per gli shopping mall e outlet. Infine, per consentire al viaggiatore di essere sempre connesso durante il suo soggiorno a Roma sarà possibile noleggiare un dispositivo mobile che permette internet in mobilità. Lo spazio inoltre si presta, in quanto spazio polifunzionale, come location ideale per workshop, meetings e eventi serali in un ambiente esclusivo.

Paolo Calabrò, fondatore e Managing Director di Rome Free Lounge afferma: "Rome Free Lounge nasce da una visione: fornire un punto di ritrovo offrendo servizi aggiuntivi oltre la semplice prenotazione alloggio. Cosa fa un viaggiatore quando effettua il check-out dall’hotel ed ha ancora tempo prima di recarsi in aeroporto o alla stazione? Rome Free Lounge offre la possibilità di utilizzare al massimo il tempo a disposizione a Roma, ci si può riposare, si può decidere di andare ad effettuare gli ultimi acquisti o approfittare del magnifico tempo di Roma per un giro in bicicletta lasciando custoditi i bagagli e organizzando il transfer in aeroporto senza pensieri. I servizi possono essere utilizzati anche in arrivo come punto informativo per organizzare le proprie visite in loco e anche durante il proprio soggiorno".