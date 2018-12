Qualità della vita: Milano in testa alla classifica, Roma ferma al 21esimo posto

Anche stavolta il capoluogo lombardo vince la sfida a due. E di parecchio. Milano è in testa, per la prima volta, alla classifica delle città italiane dove si vive meglio, la consueta indagine annuale del Il Sole 24 Ore che fotografa appunto la vivibilità delle province italiane. Reddito, lavoro, servizi. La "capitale" finanziaria, sempre più vetrina internazionale del Paese, conquista la vetta. Un gran risultato, che fa piangere quella vera, ufficiale, di capitale.

Roma si piazza al 21esimo posto, esattamente in linea con l'anno precedente, quando si fermava al 24esimo ma su un numero di province salito da 107 a 110. Insomma, poco si muove. La ricchezza della città viene confermata dal dato dei prezzi degli immobili, in media il più elevato d'Italia, e dalla maggiore propensione agli investimenti fotografata dall'elevata percentuale di impieghi sui depositi. Pesano sulla città il numero dei protesti pro capite, l'indice di litigiosità nei tribunali e le denunce per reati legati agli stupefacenti.

L'indagine de Il sole 24 ore, lo ricordiamo, scatta una fotografia delle città italiane, scegliendo di inquadrare la questione della vivibilità urbana tramite 42 parametri per ciascuna provincia (107 in tutto), suddivisi in sei macro aree tematiche (Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Demografia e società, Cultura e tempo libero), riferiti all'ultimo anno appena trascorso.