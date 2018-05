Rivoluzione nella ricerca contro i tumori: azienda italiana pronta alla commercializzazione di un prototipo in Europa

Sviluppare e lanciare sul mercato un farmaco di nuova generazione è un percorso particolarmente tortuoso e costoso (si parla di più di un miliardo di euro e anni di lavoro durissimo). Il motivo lo spiega Daniele Gazzola, CTO di CellDynamics: “Le cellule reagiscono in modo completamente diverso se appoggiate su un vetrino o nel corpo umano”. Infatti, il passaggio di un farmaco dall’ambiente laboratorio al corpo umano è una delle prime ragioni ad impedirne l’efficacia e, quindi, la commercializzazione. Per far fronte al problema il team tutto italiano di CellDynamics ha creato CELLviewer.

CELLviewer è uno strumento da laboratorio che riproduce artificialmente le condizioni naturali dell’organismo umano. Una piattaforma contenente un complesso sistema che mantiene le cellule in sospensione e, combinando tecnologie ottiche, elettroniche e microfluidiche, ne permette l’osservazione e la coltura. Si notano immediatamente tre vantaggi principali.

Il primo è il risparmio di tempo: con un software che gestisce le automazioni e notifica gli utenti in seguito ad eventi specifici, i tecnici di laboratorio hanno più tempo per dedicarsi ad altri aspetti della sperimentazione. La seconda nota positiva risiede nell’altissima capacità analitica di CELLviewer, che grazie a ben tre canali di fluorescenza (innocui per le cellule), all’autofocus e al sistema di sospensione cellulare consente l’osservazione dettagliata e precisa di moltissimi aspetti cellulari. In ultimo, il sistema microfluidico garantisce stabilità, sicurezza e selettività nell’esposizione cellulare a fattori di crescita, agenti farmacologici o perfino infezioni virali, a seconda delle necessità della sperimentazione.

Le capacità di CELLviewer si traducono in una serie vastissima di applicazioni e di finanziamenti: si pensi ad esempio all’industria del farmaco, alla ricerca contro il cancro o ancora alla fecondazione assistita. Non stupisce quindi che, su tre prototipi sviluppati e prodotti, due siano già all’opera nelle Università di Bologna e Milano, dove è già stata constatata la grande precisione analitica nonché la ripetibilità dei processi. In movimento anche un fondo d’investimento da Malta interessato al crescente successo di CELLviewer.

L’onda di novità non si ferma comunque qui: CellDynamics crede fermamente nel proprio valore di innovazione e nel cambiamento sia del settore sia del mondo, ma rispetta anche la partecipazione sociale. Nella seconda fase di finanziamento, grazie al sistema di equity crowdfunding tramite la rinomata piattaforma BacktoWork24, CellDynamics offre quote della società in cambio di fondi alla portata dei privati a partire da 500 Euro: così facendo anche i privati potranno trarre profitto dal progetto mentre vi partecipano, diventando così parte di un’azienda italiana con tutte le carte in regola per dare il via a una svolta scientifica.

Per saperne di più: CELLviewer