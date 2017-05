Quarta Edizione del progetto Torno Subito: con EF per una formazione internazionale

Il 19 Aprile è stato pubblicato il bando del progetto Torno Subito, programma della Regione Lazio, gestito da Laziodisu, con l’intento di finanziare percorsi di studio e lavoro per studenti o giovani inoccupati residenti o domiciliati nella Regione Lazio.

Cos’è il progetto Torno Subito?

Torno Subito, così, come suggerisce il nome, nasce con l’importante scopo di accrescere le competenze dei giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni (inoccupati o studenti), finanziando progetti di studio o di lavoro al di fuori della regione Lazio che al termine permettano loro di inserirsi direttamente nel tessuto occupazionale della regione.

Quest’anno sono previste quattro linee di progetto:

Linea Progettuale 1 – Torno Subito Formazione

Linea Progettuale 2 – Torno Subito Work Experience

Linea Progettuale 3 – Torno Subito Cinema

Linea Progettuale 4 – Torno Subito Gusto

Ogni progetto quindi prevede due partner uno al di fuori della Regione Lazio e uno al suo interno.

Il valore della formazione internazionale

Dalle ultime fonti ISTAT il tasso di disoccupazione giovanile in Italia al mese di gennaio 2017, è del 37,9% e nonostante un calo rispetto a dicembre 2016, esso continua ad essere ancora molto elevato, rispetto al resto d’Europa. Con questi livelli di disoccupazione e la scarsità di offerte di lavoro, diventa sempre più arduo per i giovani trovare un’occupazione stabile e quindi, ora più che mai, avere una formazione internazionale può fare la differenza.

Grazie al contributo che la Regione Lazio riserva ai suoi domiciliati e residenti, è possibile dare maggiore valore al proprio CV usufruendo di corsi di formazione all’estero.

Come per le passate edizioni del bando, EF Education, che da oltre 50 anni è leader nel settore della formazione linguistica all’estero ed è uno dei possibili partner per i progetti Torno Subito Formazione e Torno Subito Work Experience grazie ai propri corsi di lingue all’estero e altri corsi professionalizzanti, con durata minima di 3 mesi così come previsto dal bando.

L’offerta dei corsi EF fruibili con i finanziamenti del Bando Torno Subito è molto ampia e articolata e include i corsi di preparazione universitaria, di pre-master o pre-mba, corsi di preparazione ad un esame internazionale come IELTS o TOEFL e corsi Work & Study che prevedono 3 mesi di formazione in aula per apprendere o migliorare una lingua straniera e 3 mesi di stage in un’azienda all’estero.

Accessibili tramite il bando sono anche i corsi Advanced Diploma, che consentono di approfondire vocabolario e competenze specifiche di particolari settori lavorativi come moda, economia, media, turismo e altro.

Indipendemente dalla linea progettuale che i partecipanti decideranno di affrontare, l’iniziativa della Regione è sicuramente ben accolta dai giovani laziali per gli stimoli e le opportunità che offree il suo successo è dimostrato dai numeri delle tre passate edizioni, ovvero, 2910 studenti aderenti, di cui 1440 rientrati, che fanno quindi ben presagire anche per il bando di quest’anno.