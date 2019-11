Saldi invernali a Roma: dal 4 gennaio il via agli sconti

Quando iniziano i saldi a Roma? Nonostante manchi esattamente un mese a Natale con la città che si accende tra luminarie e addobbi, c’è già chi si chiede quando buttarsi a capofitto nei saldi invernali.

Inizio saldi a Roma il 4 gennaio 2020

I saldi a Roma inizieranno sabato 4 gennaio 2020. Nella Capitale come in tutto il Lazio: la data è infatti quella prevista dalla normativa regionale, ovvero il primo giorno feriale prima dell’Epifania. "La durata dei saldi sarà di sei settimane" – ad annunciarlo il neo assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, Paolo Orneli.

Saldi a Roma: tra vie dello shopping, centri commerciali e online

E per godere dei saldi invernali a Roma non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle vie dello shopping nel centro della città; ai centri commerciali, tra storici e nuovi arrivati. Affari previsti anche negli outlet, con i negozi più piccoli a tentare la resistenza tra i colossi che dominano il mercato. Commercio che dovrà affrontare anche la concorrenza dell’online. Ma i saldi a Roma, specie quelli invernali, sono un’ottima occasione anche per godere di panorami mozzafiato e scorci natalizi in una delle città più belle del mondo: per tanti dunque meglio gli acquisti tra lucine, alberi e decorazioni piuttosto che davanti a pc e smartphone che comunque rimangono una valida, e comoda, alternativa.

Saldi invernali a Roma: come difendersi dalle truffe

In occasione dei saldi occorrerà però come sempre difendersi dalle truffe. Sempre valido il principio cardine contro i finti saldi: accertarsi del prezzo normale di vendita, dell’effettivo sconto e del prezzo finale. E’ obbligo per il negoziante indicarli sul cartellino. Meglio essersi fatti un giro preliminare per esserne certi. Diffidare invece di sconti troppo elevati.

Prima dei saldi a Roma il Black Friday

E per chi proprio non può attendere i saldi invernali a Roma, prima può sempre approfittare del Black Friday: ecco dove potrete trovare sconti e promozioni super.