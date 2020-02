Pronto Taxi, il concorso per vincere una crociera nel Mediterraneo

"Chiama il taxi, vinci una crociera". E' questo lo slogan dell'iniziativa promossa dalla cooperativa Pronto Taxi 6645 che ogni giorno lavora sulle strade della città con romani e turisti. Il concorso avviato lo scorso 13 gennaio dalla cooperativa, scadrà il prossimo 13 marzo. I premi in palio sono diversi ma quello più ambito è senza dubbio il premio finale: l'opportunità di vincere una crociera.

La modalità di partecipazione al concorso

Il cliente che chiama dal suo cellulare un taxi, riceve un link con un codice per partecipare al concorso che mette in palio, come premio finale, una crociera di otto giorni nel Mediterraneo per due persone. Oltre la crociera, il concorso prevede anche la possibilità di ricevere dei “premi di consolazione”.

I premi di consolazione nelle città d'arte

La crociera di otto giorni che approda nei porti più importanti, è senza dubbio il premio più ambito ma ogni settimana, Pronto Taxi mette in palio anche altri premi. Già perché ogni settimana ci sono in palio due weekend per due in città d'arte: Venezia e Firenze e circuiti enogastronomici, con soggiorni presso le terme nei borghi antichi d’Italia.