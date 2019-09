Prénatal apre un nuovo punto vendita a Roma

Prénatal, retail leader internazionale nella fornitura completa di prodotti e servizi per soddisfare i bisogni delle mamme e dei bambini da 0 a 8 anni, sbarca nella zona Ardeatina di Roma.

Il 5 settembre, è stata presentata, con un'inaugurazione la nuova sede Prénatal, con i suoi 500 mq espositivi trova spazio all’interno del negozio Rocco Toys per offrire in un unico luogo tutto l’occorrente per la quotidianità delle famiglie.

Nei megastore Prénatal sono disponibili collezioni moda studiate con attenzione ai dettagli e alla qualità, tutto il necessario per la preparazione del corredino, ma anche passeggini, seggiolini auto e camerette sia a marchio Prénatal che dei migliori brand.

Lo tesso assortimento prodotti è disponibile sul sito www.prenatal.com per garantire ai clienti un’esperienza di acquisto completa e per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Nei negozi Prénatal viene offerto un servizio personalizzato e proposte tante iniziative, come la Vip Club (la speciale tessera che garantisce sconti e promozioni speciali per tutto l’anno), gli incontri mamma, la lista nascita. Proposte in continua evoluzione, frutto di lunghi anni di ascolto al fianco delle famiglie. Il primo negozio in Italia è infatti stato aperto nel 1963 e il marchio conta oggi 237 punti vendita distribuiti in 5 Paesi.

“Quella in zona Ardeatina rappresenta per noi l’ottava apertura sulla capitale, un numero importante per una zona indubbiamente di rilievo. Il nostro obiettivo, come sempre, è quello di affiancare il cliente non solo con dei prodotti ma anche con la professionalità di uno staff da sempre dedito alle famiglie e alle loro esigenze” - dichiara Gabriele Gennai, Prénatal Business Unit Director.

E per festeggiare la nuova apertura, Prénatal è lieta di offrire promozioni e sconti speciali, da quelli sulla prima infanzia a quelli su tutto l’abbigliamento, partendo dal 50% per i clienti Vip Club al 30% per tutti i visitatori non tesserati.