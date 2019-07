Quarta edizione del premio Cieffe: "Fidarsi è bene, non un motto ma uno stile di vita"

Il Piccolo Eliseo, ieri sera, ha ospitato la quarta edizione di “Celebrate the excellence”, il premio ideato da Ci.Effe. Consulting che ha consegnato a quattro aziende virtuose e un professionista un assegno simbolico di 5 mila euro ciascuna in servizi di formazione.

Per la categoria beauty UALA, che ha saputo sognare con determinazione e cuore. I tre giovani fondatori sono infatti stati esemplari nel perseguire un progetto con rigore e lungimiranza, portando UALA in pochi anni a diventare la piattaforma leader per le prenotazioni di bellezza nel Sud Europa, e dimostrando che i desideri possono divenire realtà, se si condisce il tutto con fiducia e speranza.

Parlando di Fashion e Accessori, il riconoscimento è andato a Valigeria Roncato, che vanta una marcata identità del brand e un codice di fiducia applicato nei decenni a imprenditorialità e artigianalità tutte italiane. In grado di guardare lontano mantenendo saldo il vincolo con la tradizione, il marchio veneto non ha mai smesso di posizionare il consumatore al centro del suo operato e delle sue priorità.

La coppa food va all’Accademia Niko Romito, scu ola di cucina italiana professionale, dove i giovani talenti coltivano aspirazioni e desideri e si preparano al futuro con fiducia e dedizione.

Per la voce servizi, riflettori puntati su Moby e Tirrenia, compagnia del gruppo Onorato Armatori in mare da cinque generazioni per offrire ai viaggiatori di tutto il mondo avventure e relax, tenendo la guardia sempre alta in fatto di sicurezza e fiducia, entrambe parole chiave del vocabolario travel.

Il palco del Piccolo Eliseo come trampolino di lancio anche per EDUCARE, associazione no profit figlia della grande famiglia CiEffe Consulting e impegnata a offrire formazione a bambini e ragazzi in età scolastica, per facilitare loro l'apprendimento e regalare la possibilità di imparare, giocando.

A proposito di gioventù, un premio speciale è andato a Gianluca Falletta, creativo italiano specializzato in entertainment e amusement, concorrente nella stagione 2018-2019 di “Italia’s Got Talent”, nonché artefice di un immaginario, destinato soprattutto ai più piccoli, che ha saputo veicolare messaggi positivi volti a valorizzare curiosità, estro e fantasia.

Ci Effe Consulting quest'anno ha optato per una musa d'eccezione, la fiducia, valore che deve essere alla base del nostro quotidiano e di ogni impresa. Concetto trasversale, infatti, quello a cui è dedicato il “Celebrate the excellence” 2019, capace di evocare non solo riflessioni etiche ma anche bilanci relativi alla percezione del consumatore e all'indice fiducia, ovvero il livello di aspettativa generale nei confronti delle attività economiche del paese. Una spia alquanto rilevante, che consente di prevedere andamenti e spese e che, nel maggio di quest’anno, ha registrato un aumento dopo tre mesi consecutivi di calo (da 110,6 a 111,8 - Istat 2019 Fiducia dei consumatori e delle imprese).

“Duplice lo scopo di questo appuntamento estivo: da una parte celebrare le eccellenze italiane e contribuire al loro successo; dall'altra non perdere occasione per ragionare collettivamente sull'universo lavoro, di cui colonna portante non può che essere la fiducia, collante di ogni rapporto umano e di qualsiasi progetto. Il consumatore deve potersi affidare e l'azienda ha il dovere morale di offrire un prodotto di livello, non solo da un punto di vista qualitativo ma anche e soprattutto etico, sociale e ambientale", ha dichiarato Fabrizio Schilirò, amministratore unico della Ci.Effe. Consulting, che prosegue "una realtà come la nostra, attiva nella formazione professionale, è chiamata a scendere in prima linea per disegnare il futuro e migliorare il presente e può farlo anche attraverso simili incontri, dedicati al confronto fra idee e alla tutela di una cultura di legalità e responsabilità".

La premiazione, che si è svolta al Piccolo Eliseo di Roma, storico teatro della Capitale, e a cui è seguita una degustazione presso Cucina Eliseo, è stata presentata da Manila Nazzaro, conduttrice televisiva, radiofonica e miss Italia nel 1999 e ha visto fra gli sponsor molte aziende rinomate come Barber Shop Crew, Assit, Wood Design, KS Rent, RM913.

A intervallare i vari speech anche un momento fra arte e danza, in cui la nota showgirl Matilde Brandi si è esibita in un passo a due ispirato proprio alla fiducia, sentimento cardine di questa disciplina performativa, in cui i partner, fra prese e voli, non fanno che lasciarsi andare e abbandonarsi continuamente all’altro.

“Abbiamo individuato una rosa di imprese in grado di racchiudere ciò in cui più crediamo e la sicurezza - per certi aspetti proprio sinonimo di fiducia - è da sempre un faro: in se stessi, verso l’altro, di farcela, di un domani migliore, infinite le accezioni ma una sola la rotta da tenere. Se la nostra mission è quella di aiutare, attraverso corsi e servizi, aziende e singoli professionisti a raggiungere i propri obiettivi circa crescita e miglioramento personale, è chiaro che, per farlo, requisito basilare sarà sempre la conoscenza diretta del mercato e delle persone, queste ultime colonne portanti di ogni piccola o grande visione", ha affermato Crescenzo Coppola, direttore commerciale della Ci.Effe Consulting.

Fra i premiati delle passate edizioni: Sella&Mosca, Lush, D edem Spa, Loriblu, Mesauda Milano, Moovenda, Nuna Lie, Startup Bootcamp.