Premiati i 6 vincitori del concorso Vinci l'Egitto

L’Ente del Turismo Egiziano, nell’ambito della partnership siglata con AS Roma, di cui è Official Tourism Destination Partner e in collaborazione con l’agenzia di Marketing e Comunicazione APLOAD ha premiato i 6 vincitori del Concorso “Vinci l’Egitto” che si sono aggiudicati sei viaggi per due persone nella Terra dei Faraoni, offerti da: Air Cairo, Eden Viaggi, Egypt Air, Francorosso, Karisma Travelnet, TUI Italia, Turisanda, Veratour, con destinazione Sharm El Sheikh, Marsa Alam e una fantastica Crociera sul Nilo.

Grande soddisfazione del direttore dell’Ente del Turismo Egiziano, Cons. Emad F. Abdalla, per la emozionante serata di premiazione che si è tenuta ieri all’Accademia d’Egitto e che ha visto una cospicua partecipazione di Autorità Egiziane, t.o., compagnie aeree, giornalisti e agenti di viaggio tutti uniti a celebrare l’Egitto. Tanta emozione anche tra i vincitori presenti che hanno ricevuto gli splendidi premi direttamente dal giocatore della Roma Stephan El Shaarawhy in un’atmosfera calda e autentica. Erano presenti alla serata anche l’Ambasciatore d’Egitto in Italia S.E. Hisham Badr e la direttrice dell’Accademia d’Egitto Prof.ssa Gihane Zaki.

L'Egitto è in una fase di forte ripresa come dimostrano i recenti dati sugli arrivi (+94,1 nel 2017) che sono la prova che il Paese è ormai sulla strada giusta. I numeri dei turisti italiani, in particolare sul Mar Rosso, stanno gradualmente tornando a salire facendo dunque ben sperare per la stagione estiva che ormai si appresta a venire. I primi due mesi del 2018 confermano questa sostanziale ripresa e vedono un aumento del +25,9% degli arrivi a gennaio rispetto a gennaio del 2017 e addirittura del +76,2 % a febbraio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

“Come prossimi obiettivi - ha dichiarato il direttore dell’Ente del Turismo Egiziano Cons. Emad F. Abdalla durante la serata – abbiamo sicuramente la promozione della splendida Costa Mediterranea, il rilancio delle Crociere sul Nilo, l’itinerario della Sacra Famiglia e il city break (Alessandria d’Egitto, Cairo) continuando comunque sempre la nostra attività di promozione sul Mar Rosso”.

Nel frattempo già dall’inizio del 2018 gli operatori hanno registrato un crescente numero di prenotazioni e secondo i dati pubblicati da Astoi addirittura a Pasqua si è registrato un aumento del 100% delle prenotazioni per il Mar Rosso rispetto alla Pasqua 2017, che sono un segnale positivo per la stagione estiva ormai alle porte. L’Ente del Turismo Egiziano in Italia è costantemente al fianco di tour operator e agenzie di viaggio con le numerose attività di supporto e di promozione dirette anche al grande pubblico.