POPULECONOMY: in anteprima nazionale la presentazione del libro di Paolo Capone, Leader UGL

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Rospigliosi a Roma, si è svolta la presentazione del libro di Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, dal titolo #POPULECONOMY: L’economia per le persone e non per le élites finanziarie. Il saggio, con prefazione di Matteo Salvini, prende in esame il fenomeno della globalizzazione, analizzando l’attuale situazione economica e focalizzandosi sulle distorsioni delle politiche basate sull’austerity e sulle conseguenze negative del Job’s Act in Italia.

Secondo Capone “dobbiamo sostenere il consolidamento di un’Europa politica che sia prima di tutto un soggetto sovrano e in grado di confrontarsi anche con gli Stati extra europei. In tal senso, il sindacato può fornire un contributo decisivo in questa nuova visione, che rappresenta una sfida volta a creare finalmente una ‘Europa dei popoli’: un impegno rivolto al futuro del nostro Paese e che non pone al centro soltanto gli interessi dei mercati e della finanza ma quelli dei cittadini".

All’evento hanno preso parte: Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Alessandro Meluzzi, psichiatra e criminologo; Carlo Buttaroni, sociologo e politologo; Maurizio Sacconi, ex Ministro del Lavoro.

Conclude Capone: "Per rafforzare la crescita economica del nostro Paese è necessario puntare su politiche che favoriscano gli investimenti in piccole e grandi opere rivolte allo sviluppo dell’occupazione". Per il Segretario bisogna puntare sulle riforme e sul rinnovamento dei corpi intermedi "per valorizzare il tessuto imprenditoriale dell’Italia, rilanciare il lavoro e dare voce ai più deboli".