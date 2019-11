Pmi Day di Unindustria: le azienda del Lazio aprono le porte ad oltre 1300 studenti

Unindustria organizza per domani, venerdì 15 Novembre, la decima edizione del PMI DAY - Industriamoci, la giornata nazionale delle Piccole e Medie imprese organizzata da Piccola Industria Confindustria, in collaborazione con le Associazioni del sistema. L’evento si inserisce all’interno degli appuntamenti di Unindustria per la XVIII edizione della Settimana della Cultura d'Impresa, con l’obiettivo di raccontare ai giovani il mondo delle imprese e il loro ruolo produttivo e sociale.

“Trasmettere ai giovani la passione, il valore e la determinazione che si impiega nella creazione di un prodotto, quel valore imprescindibile che costituisce l’identità imprenditoriale di un’azienda. E’ questo l’obiettivo che porta al successo di questa iniziativa che è arrivata ormai alla sua decima edizione. Abbiamo riscontrato anche quest’anno con orgoglio, dai numeri delle adesioni delle Aziende e delle scuole partecipanti, che emerge dai tutti i soggetti coinvolti la volontà e l’esigenza di rafforzare il rapporto “scuola-impresa” ed offrire ai giovani maggiori opportunità di successo formativo e professionale, avvicinandoli sempre di più al mondo produttivo, per far capire loro il ruolo delle imprese nel nostro Paese e l'importanza che rivestono per l'economia del territorio – ha dichiarato Gerardo Iamunno Presidente Comitato Piccola Industria di Unindustria.

Queste le aziende e le scuole coinvolte nella giornata: a Roma: Larimart Spa; DH-Hub Studios; Cedat; per le scuole: IIS Federico Caffè; IIS San Giuseppe e IIS Leonardo da Vinci; a Frosinone: SKF Industrie Spa; S.P.V.; Lazio Innova; Mollificio Centro Italia; Sogo; Francesco Pisani & Figli; Carind; per le scuole: Istituto Pertini; Istituto Industriale Reggio; Istituto Industriale A. Volta; Istituto Industriale E. Majorana; Istituto Industriale Morosini; ITS Meccatronico del Lazio. A Latina: Consorzio TTauri; O.C. Srl; Self Garden; Haupt Pharma; Marco Carpineti; Ondulit italiana; Bianchi Industry; Mappi international; Gruppo Gesa; Pozzi Ginori; per le scuole: Bianchini; Ist Rosselli; Ist S. Benedetto; Ist Campus Licei Ramadù; Ist Marconi; Ist Galilei; Ist Fermi. A Rieti: Lombardini; Phoenix; Beaumont; Microdos; Birrificio Alta Quota; Atecna Srl; per le scuole: Istituto Rosatelli; Aldo Moro; ITC Luigi di Savoia. A Viterbo: Coccia Sesto; Ceramica Flaminia; Per le scuole: I.T.E. Paolo Savi e Istituto Francesco Orioli.