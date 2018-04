Per i romeni in Italia 40.000 euro per una start up in Romania

L’Associazione “Spirit Romanesc” ONLUS a Roma continua la presentazione nel Lazio e in Italia del progetto europeo “Una Start Up per un futuro nel tuo paese” / “O afacere pentru un viitor in tara ta”, che offre la possibilità ai cittadini romeni che vivono in Italia di seguire un corso di formazione gratuito e ottenere un finanziamento di 40.000 euro per avviare una start-up in Romania.

Nel corso dell’incontro di sabato 21 aprile interverranno Dana Mihalache, coordinatore del progetto in Italia, Miruna Cajvaneanu, responsabile comunicazione del progetto. Ci sarà un intervento speciale: “Gli imprenditori romeni in Italia” di Antonio RICCI (Idos – dossier statistico immigrazione).

I corsi online per acquisire la base delle competenze imprenditoriali sono già partiti e le iscrizioni restano aperte fino a luglio,.