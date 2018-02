Fare la spesa in Stazione Tiburtina? Da oggi è possibile con Pam Local

Pam local, insegna sempre più diffusa a Roma, incontra una delle stazioni più importanti della Capitale: giovedì 8 febbraio Pam local apre, infatti, il suo primo punto vendita all’interno della Stazione Tiburtina.

Il 23esimo punto vendita di Roma, la città dove è concentrato il maggior numero di Pam local, sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 07.00 fino alle 22.00.

Pam local è la soluzione ideale per i 140.000 pendolari e i turisti che ogni giorno transitano presso la stazione e che necessitano di un servizio facile, comodo e veloce. L’assortimento infatti è in grado di soddisfare le esigenze di tutti i Clienti grazie ad un’offerta di qualità e a prezzi convenienti: dall’acquisto dell’ultimo minuto necessario per preparare la cena della sera, alla scelta di un goloso spuntino per affrontare il viaggio in treno verso casa o verso una nuova destinazione. In particolare, tra gli oltre 1.200 prodotti a marchio Pam Panorama, saranno disponibili i piatti pronti della linea Fresche Bontà, pensati per chi è di fretta ma non vuole rinunciare al gusto, i prodotti della linea Semplici e Buoni, per chi ha particolari esigenze nutrizionali, e le 200 referenze biologiche della linea Bio Pam Panorama. Nonostante la superficie ridotta del punto vendita, anche gli amanti dei prodotti gourmet non rimarranno delusi grazie alla ricca selezione di prodotti locali DOP e IGP della linea i Tesori.

Pam local può vantare alcuni tra i prezzi più vantaggiosi della città grazie all’esclusiva iniziativa “Prezzo Promessa” che garantisce 365 giorni l’anno prezzi bassi sui prodotti preferiti dai Clienti, e alle proposte settimanali di menù a prezzo fisso, ideate ad hoc per mettere in tavola uno sfizioso pasto completo a prezzi ridotti.

“Grazie all’inaugurazione di oggi, Pam local offrirà ogni giorno a migliaia di persone un servizio che ancora mancava in questa realtà: siamo infatti il primo supermercato all’interno della Stazione Tiburtina.” Commenta Andrea Zoratti, Direttore Divisione di Prossimità Pam Panorama “Siamo molto soddisfatti del successo che Pam local continua a registrare. Abbiamo in programma infatti 28 nuove aperture nel 2018 per rendere sempre più capillare la nostra presenza e soddisfare le esigenze di un numero sempre più alto di Clienti.”