OP Milano, il business center da 25 anni al servizio delle piccole e grandi aziende

Da oltre 25 anni il Centro OP Milano si prende cura dei suoi clienti offrendo 30 uffici arredati, compresi di room keeping, energia elettrica, riscaldamento, aria condizionata e manutenzione. Una struttura di 4 piani dotata di parcheggio e di garage sotterraneo riservato per garantire praticità e qualunque tipo di comfort.



All'interno del centro è presente anche una segreteria centralizzata, il servizio portineria e ampi spazi comuni, tra cui 3 eleganti sale riunioni, area ristoro e sala d'attesa per organizzare al meglio ogni aspetto del lavoro. Disponibili 400 metri quadrati di area stoccaggio per soddisfare qualunque esigenza del cliente. Le postazioni all'interno degli uffici sono connesse alla rete Internet in fibra ottica ad anello e con 2 carrier diversi: una soluzione che mette a disposizione dei clienti una business continuity ai massimi livelli.



Il centro ha ospitato aziende del calibro di Nvidia, Aruba Networks, 3Com, U.S Robotics e SMC Networks, ma si propone come soluzione ideale per il business di attività di piccole dimensioni e delle startup, mettendo a disposizione servizi che in altre realtà sono riservati esclusivamente alle grandi imprese.

"Un business center - spiega Marco Bergaglio, direttore commerciale di Centro OP Milano - dove anche il cliente più piccolo trova ascolto,soluzioni dirette, immediate e dove il grande cliente trova flessibilità per esigenze specifiche di allestimento e durata".



Centro Op ha sede in via Craviana 3 a Milano, in una posizione strategica nelle vicinanze della tangenziale e dell'aeroporto di Linate.



Per informazioni o appuntamenti: 02 73 911 oppure visita il sito