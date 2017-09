Da Roma agli Usa si vola con meno di 150 euro: Norwegian lancia le offerte autunnali

Da Roma Fiumicino a New York - Newark e Los Angeles, a partire rispettivamente da 129,90 Euro e 149,90 euro a tratta, tasse incluse. Norwegian, per la gioia di tutti i viaggiatori last minute, lancia le offerte per l'autunno 2017.

Naturalmente si tratta di un’offerta limitata, quindi è necessario affrettarsi. Le speciali offerte d'autunno firmate Norwegian saranno disponibili per chi acquisterà un biglietto da martedì 26 settembre a lunedì 9 ottobre.

"Abbiamo ideato queste speciali tariffe last minute per offrire a tutti i nostri passeggeri la possibilità di decollare a bordo dei nostri aerei e visitare New York e Los Angeles – afferma Alfons Claver, Communications and Institutional Relations Manager Norwegian -. Per gli amanti della città che non dorme mai, non c'è stagione migliore dell’autunno, quando Central Park si tinge di nuove sfumature facendosi ancora più suggestivo. Per chi invece è alla ricerca dell’eterna primavera, vale la pena di fare rotta

verso la California, dove sarà possibile rilassarsi passeggiando su alcune delle più famose spiagge e visitare alcuni dei più vibranti quartieri della città".

Norwegian inaugurerà i suoi voli dallo scalo di Roma Fiumicino verso New York – Newark e Los Angeles il 9 novembre. Dovrà pazientare ancora un po' chi vuole invece volare verso San Francisco - Oakland: il primo volo della tratta è previsto per

il 6 febbraio 2018.