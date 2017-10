Vueling recluta nuovi assistenti di volo a Roma: il 18 ottobre l'open day

Vueling ricerca personale a Roma. La compagnia aerea organizza un Open Day per la selezione di nuovo personale in Italia: la compagnia low cost spagnola terrà le selezioni il 18 ottobre a partire dalle ore 9 a Roma, all'Hotel Hilton Rome Airport. Il nuovo personale selezionato andrà ad integrare gli equipaggi della compagnia aerea in vista della prossima stagione. Vueling opera 87 rotte in partenza da 15 aeroporti italiani, incluso Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea.

I requisiti minimi richiesti sono

- età minima 18 anni

- diploma di scuola superiore

- una buona presentazione personale

- ottime doti relazionali e comunicative

- ottima conoscenza di lingua spagnola e inglese; la conoscenza di altre lingue è un plus (francese in primis)

- permesso di lavoro valido in UE

- disponibilità assoluta a trasferte in diverse aree geografiche

- flessibilità e capacità di adattamento agli orari

- assenza di precedenti penali

In sede di colloquio, i candidati dovranno presentare:

- Due copie del proprio documento di identità

- Due copie del proprio CV

- Nel caso ne dispongano, due copie del “Cabin Crew Attestation”. Questo titolo non costituisce una condizione vincolante per partecipare alla selezione.

Per ulteriori informazioni e indicazioni sulla location, consultare il sito della compagnia al link di seguito: www.vueling.com. Inoltre, per partecipare, è necessario inoltre iscriversi attraverso il sito: http://www.vueling.com/it/ siamo-vueling/opportunita-di- lavoro.