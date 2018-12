Vueling cerca assistenti di volo per Roma Fiumicino: le offerte di lavoro

Vueling ha dato il via alla campagna di reclutamento in Italia che vedrà l’assunzione di 100 assistenti di volo che saranno basati presso gli aeroporti di Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea, e di Firenze Peretola. Il nuovo personale selezionato andrà ad integrare gli equipaggi della compagnia aerea nel 2019.

Il nuovo personale verrà integrato nel corso del 2019 presso le basi dei due aeroporti principali di Vueling in Italia, Roma Fiumicino e Firenze, a supporto della ricca stagione estiva 2019. Per la prossima estate da Roma Fiumicino, secondo hub internazionale della compagnia aerea dove Vueling è il primo vettore low cost, Vueling offrirà ben 41 rotte verso tutta Europa e oltre 3 milioni di posti disponibili. Da Firenze, invece, saranno disponibili 18 rotte dirette.

Tutti gli interessati a partecipare alle selezioni Vueling potranno inoltrare la propria candidatura attraverso l’apposito link sul sito della compagnia aerea per accedere alla prima fase di selezione. Coloro che verranno selezionati dovranno successivamente recarsi a Barcellona, grazie a un volo gratuito Vueling, per effettuare il corso di addestramento. In questo periodo di tempo, la compagnia aerea fornirà un supporto economico ai suoi futuri assistenti di volo per favorire la permanenza nella città spagnola.

Ulteriori informazioni dettagliate sulle modalitá di selezione, requisiti e tempi di addestramento sono disponibili sul sito web della compagnia aerea www.vueling.com