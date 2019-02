Offerte di lavoro: da Verisure 400 nuovi posti di lavoro

Verisure Italia, leader nel settore della sicurezza e degli allarmi connessi per residenze e PMI, è alla ricerca di oltre 400 nuovi talenti da inserire nel proprio organico nel corso del 2019. La multinazionale Verisure, presente in 16 paesi tra Europa e America Latina e leader nel settore della sicurezza e degli allarmi con oltre 30 anni di esperienza, arriva in Italia nel novembre 2013.

Da allora, Verisure investe continuamente sul territorio italiano. Verisure Italia ha creato ogni anno una media di oltre 400 nuovi posti di lavoro tra dipendenti e collaboratori, per i cittadini di 8 regioni italiane, e prevede di continuare la propria espansione sia sul territorio sia in termini di dimensioni.

Ecco i numeri:

Nel 2015, dopo appena due anni, Verisure Italia ha creato più di 400 posti di lavoro

Nel 2016, Verisure Italia ha aperto le porte a oltre 200 nuovi talenti

Nel 2017, Verisure ha incrementato le proprie persone di circa 450 figure professionali

Nel 2018, sono stati oltre 400 i nuovi posti di lavoro creati

Per assicurare il proprio servizio di sicurezza ai suoi oltre 83.000 clienti, Verisure Italia prevede oltre 400 nuovi ingressi nel 2019 tra dipendenti e collaboratori, distribuiti in ogni area aziendale: Marketing, Risorse Umane, Finance, IT, Amministrazione, Customer Care, Centrale Operativa, Profili tecnici e Commerciali.

I core values della politica occupazionale Verisure sono:

Valorizzazione dei giovani talenti che si affacciano al mondo del lavoro : Verisure è un’azienda giovane, dinamica ed energica con un’età media delle proprie persone di 35 anni . È un’azienda che crede fortemente nei giovani offrendo loro una formazione quotidiana sul campo che li accompagna verso l’inserimento completo in azienda. Infatti, ogni anno Verisure attiva una media di 9 stage all’interno dei diversi dipartimenti aziendali e il 90% delle risorse che entrano in stage vengono regolarmente assunte .

Formazione e potenziamento delle risorse : la formazione delle risorse è costante e avviene ad ogni livello lavorativo e in ogni area dell'azienda. È una formazione tecnica, linguistica e manageriale, avviene con corsi frontali, attività di coaching, team building e workshop. Nel 2018, sono state erogate 7.000 ore di formazione per il potenziamento di competenze sia specifiche sia trasversali

Cultura aziendale di diversity management : in Verisure, la diversità è un valore aggiunto e un dato che lo dimostra è la percentuale di risorse femminili che nel 2018 raggiunge il 42%.

Cultura aziendale di work-life balance : flessibilità negli orari di lavoro, possibilità di part-time, iniziative a sostegno della genitorialità sono solo alcuni dei must have della politica di risorse umane di Verisure

: flessibilità negli orari di lavoro, possibilità di part-time, iniziative a sostegno della genitorialità sono solo alcuni dei must have della politica di risorse umane di Verisure Meritocrazia e rewarding: Verisure promuove una cultura di ascolto attivo e feedback e un ambiente di lavoro meritocratico con politiche retributive di riconoscimento e valorizzazione dell’impegno personale attraverso incentivi per obiettivi, premi aziendali, viaggi-incentive e piani di welfare.

INFORMAZIONI SULLE OFFERTE DI LAVORO E LE OPPORTUNITA’ IN CORSO

Per conoscere le offerte di lavoro Verisure, potete consultare la sezione “Lavora con noi” del sito Verisure http://www.verisure.it/lavora- con-noi