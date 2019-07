Offerte di lavoro, 100 profili per rete di concessionari e rivenditori

Adecco ricerca 100 profili specializzati nel settore automotive nazionale, per una rete di concessionari e rivenditori di un noto marchio di automobili - canale premium. Gli inserimenti, in un’ottica di potenziamento, sono previsti in tutta Italia con focus su Toscana, Emilia Romagna, Marche, Trentino Aldo Adige, Lombardia, Lazio, e Adecco, supporterà i concessionari e riparatori selezionando 100 professionisti del settore di diversa estrazione e seniority.

Le principali figure ricercate sono: Meccanici di autofficina (con minimo due anni di esperienza), Accettatori, Addetti alla customer experience, Receptionist, Capofficina, Venditori nuovo, Venditori usato, Venditori flotte, Magazzinieri.

A tutte le figure selezionate sarà offerto un contratto diretto con il concessionario e/o rivenditore interessato, a tempo determinato o indeterminato. Si richiede il possesso del diploma ed una comprovata esperienza nel ruolo e nel settore. La passione per le auto e la capacità di lavorare per obiettivi sono requisiti preferenziali.

È possibile inviare la propria candidatura utilizzando questo LINK oppure a fabiana.agro@adecco.it