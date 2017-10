Ryanair ricerca personale: la data per le selezioni a Roma

Come lavorare in Ryanair? La compagnia low cost ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day a Roma per il 25 ottobre. La nota azienda di trasporti aerei ha già fissato le selezioni in diverse città europee e nel nostro paese. "Si tratta di una straordinaria opportunità – commenta Alex Swan, general manager di Crewlink – per iniziare il vostro lavoro dei sogni come personale di bordo Ryanair".

"Il traffico è cresciuto del 10% nel mese di settembre e Crewlink è lieto di annunciare la nuova attività di reclutamento per 100 posti di equipaggio cabina in tutta Europa nelle prossime settimane", spiega Swan.

E' un pacchetto che comprende il corso di formazione certificata EASA, un contratto di 3 anni, un'assicurazione di assistenza di 1200 euro, viaggio illimitato del personale. Per fare domanda per questa posizione e ottenere le vostre ali si prega di visitare il sito web: www.crewlink.ie.

Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:



– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;

– età non inferiore ai 18 anni;

– ottima conoscenza della lingua inglese;

– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);

– buone doti natatorie;

– buona forma fisica.

Le date dei colloqui Ryanair in Italia