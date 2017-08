Ryanair cerca ancora personale: due date per le selezioni a Roma

Come lavorare in Ryanair? La compagnia low cost ha reso note le prossime date dei Cabin Crew Day con due date a Roma il 15 agosto e il 12 settembre. La nota azienda di trasporti aerei ha già fissato le selezioni in diverse città europee e nel nostro paese.

"Si tratta di una straordinaria opportunità – commenta Andrew Swan, general manager di Crewlink – per iniziare il vostro lavoro dei sogni come personale di bordo Ryanair. Organizzeremo giornate di recruiting in tutta Italia. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa e viene offerta una proposta di lavoro altamente competitiva".

I candidati selezionati avranno l'opportunità di partecipare ad un corso di formazione per il personale di bordo che si terrà a Roma e Milano. Il percorso formativo avrà una durata di 6 settimane. Le risorse selezionate saranno inserite con un iniziale contratto della durata di 3 anni con Crewlink e lavoreranno su turni di 5 giorni, con 2 giornate libere, seguiti da altri 5 giorni e 3 liberi, non effettueranno orari notturni in quanto rientreranno alla base giornalmente e avranno 20 giorni di ferie all’anno.

I neoassunti potranno usufruire, sin dal primo giorno di lavoro, di agevolazioni sui voli della compagnia, e potranno inoltre beneficiare di un incentivo di ben 1.200 Euro per i primi 6 mesi di lavoro, a titolo di sovvenzione per l’avvio della nuova carriera. Per fare domanda per questa posizione e ottenere le vostre ali si prega di visitare il sito web: www.crewlink.ie.

Per diventare Assistenti di Volo Ryanair è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:



– altezza minima, proporzionata con il peso, di 1.57 cm;

– età non inferiore ai 18 anni;

– ottima conoscenza della lingua inglese;

– normali capacità visive (è ammesso l’uso di lenti a contatto);

– buone doti natatorie;

– buona forma fisica.

Ecco le prossime date in programma in Italia: