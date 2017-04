Ryanair cerca ancora personale: 11 aprile la selezione a Roma

Per festeggiare la consegna del 450° velivolo Boeing Ryanair lancia una campagna di recruitment per 100 posizioni come membri dell'equipaggio in tutta Europa. Domani ci saranno le selezioni a Roma.

Le selezioni proseguono il giorno successivo. Il 12 e 19 aprile è la volta di Napoli e Genova. Il 21 aprile tocca a Palermo. Le ultime due giornate di selezioni sono il 26 aprile a Catania, Bologna e Pisa e il 27 a Milano, Bergamo, Bari e Perugia.

"Si tratta di una straordinaria opportunità – commenta Andrew Swan, general manager di Crewlink – per iniziare il vostro lavoro dei sogni come personale di bordo Ryanair. Organizzeremo giornate di recruiting in tutta Italia. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa e viene offerta una proposta di lavoro altamente competitiva". Per fare domanda per questa posizione e ottenere le vostre ali si prega di visitare il sito web: www.crewlink.ie

