Offerte di lavoro per il Luneur Park di Roma

Il Luneur Park, il Giardino delle Meraviglie di Roma, interamente dedicato ai bambini fino ai 12 anni, sta ricercando, con l’aiuto di IdeaLavoro, personale per far vivere la vera Magia del Natale.

Si ricerca personale per realizzare un Fantastico Villaggio di Natale.

Nello specifico:

Artisti di Musical;

Acrobati;

Animatori

Requisiti:

Preferibilmente età compresa tra i 20 e i 50 anni;

Propensione speciale nel lavorare con i bambini;

Buona dizione;

Preferibilmente non fumatori.

L’inserimento avverrà attraverso contratto stagionale a tempo determinato, a partire da inizio novembre 2017, con scadenza 07 gennaio 2018.

I cv in formato europeo corredati di due foto in primo piano e a figura intera andranno inoltrati al seguente indirizzo e-mail: recruiting@luneurpark.com, specificando nell’oggetto Nome Cognome e candidatura per NATALE 2017, entro il 15 ottobre 2017.

I casting si svolgeranno nelle giornate del 17 e 18 ottobre a Roma. La sede verrà comunicata tramite email ai candidati i cui curriculum vitae verranno ritenuti idonei.

Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.