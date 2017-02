Offerte di lavoro: si cercano 150 animatori. Stipendio fino a 1600 euro al mese

La rete regionale EURES ricerca per la società E.V. Group, agenzia di Animazione turistica, 150 Animatori, anche prima esperienza, da inserire nel proprio organico in villaggi turistici in Italia e all’estero.

Profili richiesti

1 Direttore artistico, 1 Capo Villaggio, 18 Capi Animazione, 8 Responsabili diurna, 12 Coreografi/e e 50 Ballerini/e, 12 Responsabili mini e junior club, 40 Animatori mini e junior club, 15 Istruttori fitness e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori polivalenti.



Requisiti

Per tutti i profili: età minima 18 anni, predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, attitudine alla vita e al lavoro di gruppo, disponibilità lavorativa e a viaggiare di almeno due mesi continuativi.

Per i profili tecnici: esperienza e capacità tecniche nel ruolo prescelto.

Per i capi e i responsabili di settore: esperienza pregressa nel settore documentata con referenze.

La conoscenza delle lingue Inglese o tedesca è preferibile ma non necessaria.



Condizioni offerte

Contratto di lavoro a tempo determinato: minimo durata due mesi continuativi.

E' previsto un corso gratuito di formazione iniziale di 3-4 giorni, i candidati pagheranno solo un contributo per vitto e alloggio.

Retribuzione minimo 400 euro massimo 1.600 euro netti mensili, vitto, alloggio e divise offerti dal datore di lavoro



Modalità di candidatura:

Invia curriculum vitae, con foto obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it , specificando la disponibilità lavorativa. Non saranno presi in considerazione i cv non corredati di foto.



Altre informazioni

I colloqui di selezioni si svolgeranno a Roma il 15/3/2017.

Ai colloqui è necessario presentarsi muniti della sottoelencata documentazione:

• per i profili tecnici e responsabili di settore è richiesta esperienza ed è preferibile presentarsi alla selezione con lista di spettacoli o referenze o eventuali video e foto

• Responsabili diurna: programmi diurni, referenze ed eventuali video e foto.

• Coreografi e ballerini: video e foto utili a verificare la capacità di montare uno spettacolo o di ballare.

• Responsabili mini e junior club: programmi diurni e serali, lista spettacoli, referenze ed eventuali foto e video.

• Istruttori fitness e balli: attestati, referenze ed eventuali video.

• Animatori di contatto-cantanti: demo voce.

• Scenografi: foto o video, referenze.

• Costumisti: foto o video, referenze.

• Tecnici audio-luci dj: referenze.