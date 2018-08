Da Mammia mia a Jesus Christ Superstar: audizioni per 40 talenti per quattro grandi musical

La PeepArrow Entertainment di Massimo Romeo Piparo, la più prestigiosa società di produzione di musical in Italia, sta cercando artisti da inserire nelle grandi produzioni del 2018-2019. I talenti selezionati entreranno nel cast dei quattro musical più importanti della prossima stagione: Mamma mia!, Jesus Christ Superstar, Schol Of Rock, We Will Rock You (produzione PeepArrow Entertainment UK). Gli artisti scelti da Piparo parteciperanno ai tour in Italia e in Europa in programma nei prossimi mesi e si esibiranno sui palcoscenici dei teatri più prestigiosi.

Il bando di audizione prevede la preselezione di 20 uomini e 20 donne per la creazione di ensemble e l’assegnazione di ruoli in italiano e in inglese. L'appuntamento per tutti i candidati è a Roma presso il Teatro Sistina lunedì 17 settembre 2018 (eventuali call back entro il mese di settembre).

Dettagli dei ruoli

Per "Mamma Mia" si cercano i seguenti ruoli: Ensemble Donne/Uomini; Swing uomo/donna (adatti a ricoprire ogni ruolo recitato e cantato, con abilità nella danza); Sam (cover); Tania (cover).

Per "Jesus Christ Superstar": Caifa (cover), Ensemble donne; Ensemble uomini; Swing uomo/donna (adatti a ricoprire ruoli ballati e cantati).

Per "School of Rock": DEWEY FINN (cover): un eterno bambinone, età apparente 35 anni. Corporatura robusta. Attore comico di grande verve scenica, fisicamente agile, predisposto al movimento. Deve suonare la chitarra dal vivo. Tenore. Rock belt. RANGE: A2-D4.

* ROSALIE MULLINS (età apparente 35-40 anni); notevole estensione canora; registro soprano; versatilità attoriale dai registri comici a quelli drammatici; presenza scenica; altezza massima 170cm. Soprano Lirico/Leggero - Pop Belt. RANGE: B2 - D5

* NED (età apparente da 30 a 35 anni); tipologia “nerd”, possibilmente longilineo con aspetto molto “british”; altezza richiesta preferibilmente 180/190 cm. NED Tenore. Rock Belt. RANGE: B2 - A4;

* PATTY (età apparente 30 anni); fisico atletico; bella presenza; altezza minima 160 cm; attrice solida e versatile; Mezzo. Pop Belt. RANGE: B2 - F4;

* “PROFESSORI”+“GENITORI” DONNE/UOMINI (età apparente 35- 40 anni); compongono ensemble vocale di solda preparazione ed esperienza nel canto polifonico.

Per "We Will Rock You": KILLER QUEEN (alternate): possente voce soul. Preferibile fisicità imponente; recita il ruolo della “cattiva”; ALTO/MEZZO. Soul Belt. RANGE: E2 - E4

* GA GA KIDS / TEEN QUEENS (Uomini- Donne) età scenica tra 18 e 25 anni;

* BUDDY (età apparente 60 anni) ; aspetto Hippy. Attore/Cantante tendenzialmente comico. Ruolo cameo cantato. BARITONO. Rock Belt, voce flessibile.RANGE:G2 – E4

* THE BOHEMIANS (Uomini - donne) età scenica 25 -35 anni. Aspetto punk/rock;

* BRITNEY (cover): età scenica 30 anni. il principale dei Bohemians; aspetto etnico preferibile: afro; prestante fisicamente;

TENORE (scuro). Rock Belt, solido Falsetto. RANGE: A2 – B4

* OZ la compagna di avventura di Britney; età scenica 30 anni; ricorda Cindy Lauper;

MEZZO. Rock/Soul Belt. RANGE: A2 - F#4

Orari

Ordine delle pre-selezioni:

Lunedì 17 Settembre

* 8:30 apertura segreteria e accoglienza donne.

* 9:30 inizio audizioni donne.

* 13:30 apertura segreteria e accoglienza uomini;

* 14:30 inizio audizioni uomini;

Martedì 18 Settembre

* 9:30 Inizio call back pre-selezione uomini + donne

Come partecipare

I ruoli in italiano riguardano "Mamma Mia" e "School of Rock", mentre quelli in inglese "Jesus Christ Superstar" e "We Will Rock You". I requisiti fondamentali richiesti sono: solida tecnica di balletto classico; abilità acrobatiche; ottima preparazione nel canto; padronanza del mestiere dell’attore e presenza scenica; perfetta pronuncia inglese (per Jesus Christ Superstar e We Will Rock You).

I candidati sono tenuti a presentarsi con una foto in primo piano, una foto a figura intera ed il curriculum della lunghezza massima di una pagina.

Di seguito altre indicazioni a carattere generale:

1. La partecipazione all’audizione è gratuita.

2. I candidati che invieranno una mail coi propri dati, non dovranno aspettare una risposta di conferma dalla produzione.

3. Le audizioni verranno fatte in ordine di arrivo. Dopo la chiusura del desk di accoglienza e la distribuzione dei numeri non sarà più possibile partecipare all’audizione.

4. Non è possibile assistere all’audizione senza prendervi parte. Eventuali accompagnatori dovranno aspettare fuori.

5. Non è possibile partecipare all’audizione in altro giorno rispetto a quello indicato. Al momento non sono previste altre date.

6. Per partecipare all’audizione è necessario aver compiuto 18 anni al giorno dell’audizione.

7. Foto e curriculum consegnati non verranno restituiti e non è necessario inviarli alla mail della produzione.

8. Per la prova di canto i candidati possono presentarsi, per essere accompagnati al pianoforte, col proprio maestro.

9. Non è previsto l’uso del microfono per la prova di canto.

10. Per conoscere l’esito dell’audizione si verrà contattati telefonicamente al recapito segnato sulla scheda di partecipazione solo in caso di esito positivo entro un mese dalla data di partecipazione.