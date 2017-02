Luneur Park assume e cerca 74 OperAttori

Il Luneur Park, il Giardino delle Meraviglie di Roma interamente dedicato ai bambini fino ai 12 anni, sta ampliando il proprio organico e ricerca, con l’aiuto di IdeaLavoro, 74 OperAttori.

Chi è, e cosa fa l’OperAttore? E colui che si occuperà dell’accoglienza e dell’intrattenimento dei bambini e delle famiglie ospiti del Parco, nonchè della movimentazione delle varie attrazioni del Parco.

E’ un ruolo divertente che richiede una grande consapevolezza, in cui il gioco, in tutti i suoi aspetti, è il valore predominante, senza però mai tralasciare la responsabilità di dover gestire attrazioni meccaniche. L'obiettivo è quello di offrire, sicurezza, divertimento e sorrisi ai propri ospiti.

I candidati devono aver maturato un’esperienza pregressa nel campo dell’animazione per bambini in strutture dedicate al divertimento, al turismo o allo spettacolo e nel gioco di ruolo dal vivo. Si cercano persone spigliate, empatiche, sorridenti, estremamente propositive e portate per il lavoro di squadra.

E’ richiesta la disponibilità a lavorare su turni compresi week-end e festivi.

Per partecipare alla selezione, è sufficiente andare sul seguente link , entro il 15 febbraio, compilare i campi richiesti, allegare un curriculum vitae aggiornato corredato con dati anagrafici, una fotografia in primo piano e una a figura intera.

Prima della compilazione del modulo, Luneur Park chiede di partecipare ad un divertente test per misurare il grado di affinità con il Gioco di ciascun candidato.

Le persone selezionate saranno convocate per partecipare al Casting, che avrà luogo indicativamente verso la fine di febbraio presso lo Sheraton Hotel Parco de' Medici, Si effettueranno una o più prove di improvvisazione di gruppo ed un colloquio individuale.