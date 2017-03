Lavorare nel mondo del turismo: tre giorni di colloqui all'Eur

FareTurismo, l’unico appuntamento nazionale dedicato alla formazione, al lavoro, alle politiche turistiche, avrà luogo a Roma presso il Salone delle Fontane all’EUR nei giorni 15 - 16 - 17 marzo 2017. L’evento, ideato e organizzato dalla Leader srl, rappresenta una preziosa opportunità per i giovani che progettano il proprio futuro professionale in questo straordinario mondo e per gli addetti ai lavori che desiderano aggiornarsi e confrontarsi sulle tematiche della formazione e del lavoro.

Manager alberghieri incontreranno i giovani interessati a lavorare nell’hotellerie per un confronto sulle figure professionali e sulle competenze emergenti: modererà Gianluca De Gaetano Vice Direttore Generale Federalberghi Roma e Lazio, interverranno Fabio Comba Direttore Risorse Umane NH Hotels, Marco Coppola Chief Navigator Officer “The Yellow”, Matteo Mancini General Manager A.Roma Lifestyle Hotel; a seguire, Alfonso Pecoraro Scanio Presidente Fondazione Univerde e Docente in “Turismo sostenibile ed ecoturismo” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e di Milano “Bicocca” illustrerà le possibilità occupazionali nel turismo green.



Durante FareTurismo sarà possibile svolgere direttamente in loco dei colloqui di lavoro. Di seguito le aziende che offrono lavoro, le informazioni sui colloqui e tutto quello che c'è da sapere per presentarsi