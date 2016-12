Eduanimation cerca 500 animatori

Eduanimation, agenzia di animazione leader in Italia cerca 500 animatori. L'azienda offre contratto a tempo determinato dai 3 ai 6 mesi con orario part-time per la stagione estiva del 2017.

Requisiti indispensabili: licenza media minima esperienza nel settore dell’animazione turistica, conoscenza base della lingua inglese, ottime doti organizzative e di gestione; dinamismo, disponibilità, cortesia, spiccate doti artistiche e di intrattenimento, rapidità nel problem solving.

Requisiti preferibili: conoscenza base di una seconda lingua straniera tra: francese e tedesco. Le sedi di lavoro sono Toscana, Veneto, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia.

Gli interessati possono inviare un curriculum vitae dettagliato al seguente indirizzo e-mail: preselezione@portafuturo.it mettendo nell’ oggetto del messaggio il riferimento del profilo (“animatore ”) id 9906. Il cv, possibilmente in formato europass dovrà essere creato con estensione .doc o .pdf, utilizzando come nome del file il cognome e nome del candidato e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003.

In alternativa sarà possibile proporsi presentando la propria candidatura e consegnando il proprio cv al centro per l'impiego di appartenenza. su richiesta dell’azienda. Il termine della preselezione verranno inviati alla società i curricula dei candidati risultati idonei: i selezionati parteciperanno ad un recruitment day previsto per il mese di aprile, sostenendo il colloquio di selezione direttamente con l'azienda.