Offerte di lavoro alla Croce Rossa: 36 posizioni aperte, tutte le informazioni

Trentasei posizioni aperte, varie competenze, diverse possibilità di candidature. Maxi selezione in corso alla Croce Rossa che per le sue varie sedi cerca diversi profili. Si va dall'idraulico al medico, dal responsabile della sala operativa allo psicologo. Ecco nel dettaglio tutte le posizioni aperte. Per avere maggiori informazioni sulle singole posizioni si può cliccare sui singoli link.

Scopo della funzione: Gestione del Centro di Accoglienza Straordinario sito in Jesolo.

Selezione Operatore di Sala Operativa/Sala Italia CRI Descrizione: pianificazione, monitoraggio e gestione attività di coordinamento tra strutture CRI .

Selezione Responsabile Sala Operativa e Sala Italia CRI Descrizione: coordinamento attività nucleo, gestione risorse umane e attività derivanti.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Idraulico Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Responsabile Sala Italia Descrizione: coordinamento attività nucleo, gestione risorse umane e attività derivanti.

Selezione Responsabile Sala Operativa Descrizione: coordinamento attività nucleo, gestione risorse umane e attività derivanti. Selezione Operatore di Sala Operativa Descrizione: pianificazione, monitoraggio e gestione attività di coordinamento tra strutture CRI .

Selezione Officer unità soccorsi con mezzi e tecniche speciali Descrizione: garantisce l’attività di coordinamento, supporto e sviluppo delle attività di soccorso con mezzi e tecniche speciali della CRI sul territorio nazionale.

Selezione Officer unità salvataggio in acqua (OPSA) Descrizione: garantisce l’attività di coordinamento, supporto e sviluppo dell’Attività di Soccorso in Acqua della CRI sul territorio nazionale.

Selezione Officer unità cinofile Descrizione: garantisce l’attività di coordinamento, supporto e sviluppo delle Unità Cinofile della CRI sul territorio nazionale.

Descrizione: coordinamento attività nucleo, gestione risorse umane e attività derivanti.

Selezione Responsabile Operativo Centro Operativo Emergenze Descrizione: assicura la corretta mobilitazione delle risorse umane e dei materiali per interventi di pronto impiego. Selezione Coordinatore Centri Operativi di Emergenza Descrizione: coordinamento e gestione della struttura e dei mezzi; pianificazione, organizzazione delle risorse umane e attività finalizzate ad assicurare il pronto impiego in condizioni ordinarie e di emergenza, nell'ambito degli interventi operativi in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Magazziniere Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza - Meccanico Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Autista Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza - Cuoco Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Operatore potabilizzatore delle acque (WASH) Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Operatore unità soccorsi con mezzi e tecniche speciali Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate.

Descrizione: medico pronto intervento Selezione Infermiere reparto sanità pubblica Pronto Intervento

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Infermiere di struttura operativa Pronto Intervento

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Farmacista di struttura operativa Pronto Intervento

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Ingegnere di struttura operativa Pronto Intervento

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria, di emergenza in Italia ed all’estero anche in strutture campali e in ausiliarietà con le Forze Armate assicurando anche le attività di Telecomunicazione in condizioni ordinarie e di emergenza. Selezione Finance & Administration di servizi logistici e di emergenza

Descrizione: assicura le attività amministrative-contabili in condizioni ordinarie e di emergenza, nell'ambito degli interventi operativi in Italia ed all'estero anche in strutture campali e in ausiliarietà con le Forze Armate. Selezione Psicologo PSP Support

Descrizione: psicologo Selezione Ingegnere di struttura operativa telecomunicazioni

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria, di emergenza in Italia ed all’estero anche in strutture campali e in ausiliarietà con le Forze Armate, assicurando anche le attività di Telecomunicazione in condizioni ordinarie e di emergenza. Selezione Chimico di struttura operativa Pronto Intervento NCBR

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Biologo di struttura operativa Pronto Intervento NBCR

Descrizione: Garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – operatore unità cinofile

Descrizione: Garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all'estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza – Operatore unità salvataggio in acqua (OPSA)

Descrizione: Garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza - Elettricista

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore polivalente servizi logistici e di emergenza - Esperto in biocontenimento

Descrizione: garantisce la preparazione, il mantenimento ed il funzionamento dei moduli di intervento operativi in fase ordinaria e di emergenza, in Italia ed all’estero, anche in strutture campali e in ausilio alle Forze Armate. Selezione Operatore Sala Italia

Descrizione: pianificazione, monitoraggio e gestione attività di coordinamento tra strutture CRI . Selezione Officer Amministrazione – Comitati Regionali

Scopo della funzione: assicurare il supporto al fine di garantire il regolare esercizio delle funzioni proprie relativamente alla gestione delle attività contabili, amministrative e giuridico-contrattuali, di programmazione e rendicontazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, da statuti e regolamenti e nell’ambito dell’esecuzione di contratti e convenzioni. Supportare il Segretario Regionale nello svolgimento delle attività relative agli acquisti, alla gestione contrattuale ed amministrativa del patrimonio immobiliare e del personale, nonché nello svolgimento della funzione di monitoraggio e vigilanza amministrativo contabile dei Comitati territoriali afferenti. Selezione Officer Operations e Facility – Comitati Regionali

Scopo della funzione: assicurare il supporto al Segretario Regionale nell'ambito della programmazione e gestione delle attività operative e di pronto impiego logistico dell’Associazione in ambito regionale e a supporto delle esigenze territoriali. Assicurare la gestione organizzativa ed amministrativa del parco veicoli e delle relative pratiche di motorizzazione C.R.I. in ambito regionale e a supporto delle esigenze territoriali, nonché la gestione tecnica ed il controllo del patrimonio immobiliare. Selezione Officer Governance Support e Sviluppo Associativo – Comitati Regionali