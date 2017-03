Cirque du Soleil: 300 opportunità di lavoro a Roma

Il Cirque du Soleil sbarcherà a Roma dal 30 aprile al 28 maggio 2017 con l'ultimo spettacolo "Amaluna". Per l'occasione la divisione Outsourcing di Adecco ricerca 300 professionisti che si occuperanno delle attività di accoglienza, ristorazione, etc. I candidati potranno inviare il proprio CV entro fine marzo sul sito Adecco.it per poi, dopo un processo di selezione, avere la possibilità di essere operativi dal 24 aprile all'11 giugno 2017, periodo nel quale Cirque du Soleil sarà presente a Roma.

Di seguito il dettaglio di tutti i profili ricercati: Hostess & Steward VIP Front officer Addetti biglietteria e accoglienza Addetti alla somministrazione di bevande e snack Addetti alle vendite area merchandising Commessi di sala Aiuto cuochi - Commis di cucina Operatori multiservizi Camerieri Chef Operatori Customer Service Guardarobieri Aiuto cuochi Addetti vestizione Autisti Sarti Addetti alla sicurezza Responsabili di produzione Adecco è la società del Gruppo Adecco specializzata in servizi di somministrazione di lavoro, apprendistato in staff leasing e outsourcing che sviluppa e valorizza il capitale umano e risponde alle esigenze di flessibilità e velocità delle aziende con soluzioni dedicate (Onsite) e servizi su misura (assessment, RPO).

