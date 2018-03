Offerte di lavoro per l'estate: a Testaccio giornata di colloqui per 559 posti

Tutto pronto per la quarta edizione del Career Day Turismo che avrà luogo a Roma, lunedì 26 marzo 2018, nella sede di Porta Futuro a Via Galvani 108. Oltre trenta le aziende del settore turistico (alberghi, ristoranti, tour operator) che hanno confermato la propria presenza mettendo in campo circa novecento posizioni aperte a diversi profili da inserire nelle strutture di Roma e/o sull’intero territorio nazionale.

Grande risalto, quest’anno, alle 559 vacancy ricercate dai tour operator nei servizi turistici e si riconfermano numeri importanti quelli dei comparti ristorazione e ospitalità, rispettivamente 162 e 177. Durante l’evento particolare evidenza sarà data, inoltre, al tema del collocamento mirato ex L. 68/69, sia per la presenza di molte vacancy ricercate in tale ambito dalle numerose aziende, sia perché la manifestazione ospiterà l’Albergo Etico, prima realtà italiana che vedrà la gestione di un hotel seguita prevalentemente da persone con disabilità.

Per accedere all’evento, consegnare il proprio curriculum vitae e svolgere il colloquio con i responsabili aziendali, i candidati potranno registrarsi sul sito di porta futuro o al desk accoglienza il giorno stesso della manifestazione.

Il Career Day Turismo è un evento annuale, proposto e realizzato da Porta Futuro – servizio pubblico della Città Metropolitana di Roma Capitale – e dall’Ente Bilaterale Turismo della Regione Lazio, per offrire nuove e concrete opportunità di occupazione nel settore turismo.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione www.ebtl.it/careerday o scrivere a jobintur@ebtl.it