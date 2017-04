Quattrocento posti di lavoro nel turismo: domani il Career Day a Testaccio

Quattrocento posizioni lavorative nel settore turistico-alberghiero saranno messe in campo da 24 aziende alla terza edizione del Career Day, a Roma, mercoledì 5 aprile, dalle 10 alle 17 nella sede di Porta Futuro, in via Galvani 108. Il Career Day Turismo è un evento annuale, proposto e realizzato dall’Ente Bilaterale della Regione Lazio e da Porta Futuro – servizio pubblico della Città metropolitana di Roma Capitale – nato con l’intento di offrire nuove e concrete opportunità di occupazione nel settore turistico.

L’evento, quest’anno alla sua terza edizione, consentirà ai partecipanti di incontrare e presentare la propria candidatura a oltre 20 aziende operanti nel settore turistico (alberghi, ristoranti, tour operator) che sono alla ricerca di oltre 350 vacancies, per diversi profili, da inserire presso le loro strutture di Roma e sull’intero territorio nazionale.

Coloro i quali vorranno partecipare all’evento del 2017, mercoledì 5 aprile dalle 10:00 alle 17:00, potranno registrarsi dal sito [QUI IL LINK DIRETTO] o direttamente presso il desk accoglienza della manifestazione – Via Galvani 108, presso Porta Futuro – consegnare il proprio curriculum vitae e sostenere un colloquio conoscitivo con i responsabili ed i manager aziendali.

Le figure ricercate suddivise per settore sono:

Ristorazione:

Chef de Rang; commis di sala; commis di cucina; commis di bar; maitre; cuoco; cuoco capo partita; plongeur-lavapiatti; cameriere di sala; addetto mensa; commis de rang; hostess di sala; pizzaiolo; pasticcere;

Servizio ai piani:

Cameriera/e ai piani; addetto manutanzione e pulizie; governante d’albergo;

Accoglienza-Front Office:

Receptionist; front desk agent; consierge; bell boy; doorman; guest relation agent;

Management:

Addetto revenue management; responsabile prenotazioni; responsabile di sala;

Back Office e Amministrazione:

Addetto e-commerce web marketing; addetto amministrazione; economo; sales assistant; addetto MICE; ingegnere-ufficio tecnico; addetto organizzazione eventi; addetto booking; addetto sales & marketing; addetto organizzazione viaggi incentive; addetto ufficio HR;

Servizi Turistici:

Capo animatori; insegnanti lingua inglese; accompagnatori turistici; medici.

Le aziende che saranno presenti sono:

Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts; Melià Hotels International; Hotel Nord Nuova Roma; Blue Globe Hotels Roma; Marcella Royal Hotel; Roscioli Hotels; Holiday Inn Rome – Eur Parco dei Medici; Job in Tur – EBTL; Marriott Grand Hotel Flora;Il Mercato Centrale Roma; Ristoranti: Porto Fluviale – La Pariolina – Ciclostazione Frattini; Hotel de Russie; Groupe Valadier; Raeli Hotels; Univers Group; Hotel Invest Italiana Group; Cir Food; Hotel Ambasciatori Palace Roma; The Church Palace Hotel; Hotel Diana Roof Garden; Niquesa Hotels & Residences; Avec Tour Operator; Hilton Rome Airport – Hilton Garden Inn Rome Airport; Sheraton Golf Parco de’ Medici – Hotel & Resort;