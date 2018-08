Servizio Civile, bando 2018: si selezionano 2165 volontari. 281 i posti per il Comune di Roma

Bando 2018 per richiedere l'ammissione al Servizio Civile. Si selezionano 2615 volontari da impiegare in progetti nella Regione Lazio. La scadenza, cioè il termine entro il quale è possibile presentare domanda, è fissata al 28 settembre. Presso Roma Capitale per il Bando 2018 sono a disposizione 36 progetti in cui verranno impegnati 281 volontari. ( È stato pubblicato ilper richiedere l'ammissione al. Si selezionanovolontari da impiegare in progetti nella Regione Lazio. La scadenza, cioè il termine entro il quale è possibile presentare domanda, è fissata alPressoper il Bando 2018 sono a disposizionein cui verranno impegnativolontari. ( qui la pagina dedicata del Comune).

Requisiti e informazioni utili

Per poter presentare la domanda bisogna sodisfare i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Non possono presentare domanda i giovani che: appartengono ai corpi militari e alle forze di polizia; abbiano già prestato o stiano prestando servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi.

Non costituiscono cause ostative alla presentazione della domanda di servizio civile:aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari; aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All.

L'impegno sarà di 12 mesi e assicura un'autonomia economica attraverso un rimborso di 433,80 Euro mensili.

Il Bando integrale relativo alla presentazione delle domande può essere consultato attentamente sul sito dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale: www.scelgoilserviziocivile.gov.it o sul sito della Regione Lazio www.socialelazio.it.

Per chi è impegnato con Garanzia Giovani

I volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione del Programma europeo Garanzia Giovani possono presentare domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il servizio civile solo a condizione che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani.